Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

MASADA 'NAZİ PLANI' VAR Geçtiğimiz günlerde bölgedeki son gelişmeleri Hurriyet.com.tr için değerlendiren Rusya analisti Dr Mark Galeotti, 'Rusya'nın bir saldırı planlaması içinde olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir planları varsa bile bu bir işgal planından ziyade Ukrayna'nın askeri yeteneklerine sembolik bir darbe indirmekle sınırlı olacaktır' dedi.