Son dakika haberi: Thodex'in sahibi kripto Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! Özel ekip kuruldu... 4 ülkeye gönderildi
Son dakika haberi... Thodexkripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer yakalanması için özel ekip kuruldu. Bu ekipler 4ülkeye gönderildi. Ayrıca Firari Özer'in ağabeyinin yakalanmasının ardından kardeşi Serap Özer de Kocaeli'nde yakalanarak gözaltına alındı.
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Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 69'a yükseldi.
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KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'a kaçtığı belirlenince iadesi için girişimlerde bulunuldu. Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Arnavutluk'la Türkiye arasında tüm mekanizmalar devreye sokuldu. Arnavutluk güvenlik birimleri çok sayıda adrese baskın düzenledi.
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ÇEMBER DARALIYOR
TRT'nin haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekipler Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya gönderildi.
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Ayrıca Türk heyet, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yetkilliler ile Tiran’da yarın toplantı yapacak.
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer halen Arnavutluk sınırları içinde. Özer’in fiziki takibi sürüyor, ülkeden çıkabileceği tüm noktalar kapatıldı.
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KAÇMA İHTİMALİNE KARŞI ÖNLEM
Arnavutluk'a komşu Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. Emniyetin oluşturduğu teknik ekiplerden 3'ü de bu ülkelere gitti.
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15 BİN TL'YE HOME OFİS
Hürriyet'in haberine göre; Özer’in 8 ay önce Maslak’taki bir plazada aylığı 15 bin TL’ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi. Aralarında milyonluk araçların da olduğu otomobilleri de rezidansın garajındaydı. Özer’in Arnavutluk’a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi.
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COVİD-19 KAPMIŞ
Yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan Faruk Fatih Özer, kendisiyle aynı zamanda koronaya yakalanan başka bir şirketten ortağı MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın rezidans dairesinde karantinada kaldığı öğrenildi.
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KIZ KARDEŞİ YAKALANDI
Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonla Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 69'unun gözaltında olduğu öğrenildi. 11 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
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KIZ KARDEŞ MALİ İŞLERDEN SORUMLU AĞABEY ORTAK İDDİASI
Kız kardeş Serap Özer'in, Thodex kripto para şirketinin mali işler ve muhasebesinden sorumlu kişi olduğu, ağabey Güven Özer'in de, "Semroot" isimli dijital performans pazarlama ajansı ve kripto para şirketi 'Thodex'le resmi olmayan ortaklığı olduğu iddia edildi.