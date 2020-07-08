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Hürriyet
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Ekonomi
Noyan DOĞAN
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 07:03,

Son dakika... Temmuzdan itibaren o aylıklar da artıyor! En düşüğü 418 TL oldu

Temmuz ayıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da yüzde 5.75 arttı. Buna göre hisse oranına göre en düşük aylık ek ödeme dahil 418 liraya, en yüksek aylık da 4.800 liraya çıkacak.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Temmuz ayında açıklanan yeni zam oranları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı.

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Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

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Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 5.75 arttı.

4EK ÖDEMELER DE ARTTI
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EK ÖDEMELER DE ARTTI

Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artmış olacak.

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Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 418 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 4.800 lira olacak.

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Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.

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Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

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Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

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NOT: Maaş zamları SSK ve Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alanlar için geçerlidir. 2020 Ocak maaşınız ek ödemesiz maaşınızdır, temmuz maaşınız ise ek ödeme dahil elinize geçecek maaştır.

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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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