Ekonomi Noyan DOĞAN Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 07:03 , 08 Temmuz 2020 - 07:03

Son dakika... Temmuzdan itibaren o aylıklar da artıyor! En düşüğü 418 TL oldu

Temmuz ayıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da yüzde 5.75 arttı. Buna göre hisse oranına göre en düşük aylık ek ödeme dahil 418 liraya, en yüksek aylık da 4.800 liraya çıkacak.