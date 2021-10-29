Son dakika: 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler... Çift doz aşı olanlara uyarı!
Dünya koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken İngiltere'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Merakla beklenen araştırma sonuçlarını açıklayan 'Tecrit Profesörü' olarak da anılan İngiliz uzman çift aşı olanlara çok önemli bir uyarıda bulundu.
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2019'un son günlerinde hayatlarımıza giren koronavirüsün (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor... İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs bugüne kadar çeyrek milyara yakın insana bulaştı.
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5 milyona yakın hayata mal olan virüsü yenmek için neredeyse tüm mesaisini bu alana ayıran bilim insanları pek çok aşı geliştirdi. Bu sayede milyonlarca insan kurtarıldı.
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Ancak virüs son dönemde varyantları ile can almaya devam ediyor. Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor. Haliyle son dönemde pek çok ülke takviye doz kararı aldı.
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ÇİFT AŞI OLANLARA UYARI
O ülkelerden birisi olan İngiltere'den bilim dünyasının gündemine tabiri cazise bomba gibi düşen bir haber geldi. Araştırma sonuçlarını açıklayan İngiliz uzman çift aşı olanlara çok önemli bir uyarıda bulundu.
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Tecrit fikrinin en büyük savunucularından olduğu için ülkede 'Tecrit Mimarı' ve 'Tecrit Profesörü' olarak anılan Profesör Neil Fergusson çift aşı olanların koronavirüs kapma oranını açıkladı.
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İlk karantinada kilit rol oynayan Imperial College'da görevli olan bilim insanı aynı evin içinde bir kişinin korvid-19'a yakalanması durumunda çift aşılı diğer aile üyelerinin virüse yakalanma oranlarının yüzde 25 olduğunun altını çizdi.
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Ancak söz konusu araştırma aşı olmayan kişilerde riskin daha yüksek olduğunu belirledi. Buna göre, aşı olmayan kişiler için bu oran yüzde 40 olarak belirlendi.
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Fergusson bu bilgiler ışığında 'mutlaka takviye doz aşınızı olun' uyarısında bulundu.. Uzmanlar ise çift doz aşı olunsa dahi pandemi önlemlerine uyulmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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SEMPTOM LİSTESİ GÜNCELLENDİ
ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında belirti listesi güncellendi. Geçtiğimiz dönemde 4 ana semptom üzerinde duran bilim insanları sayısı 21'e çıkardı.
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1- Yüksek ateş 2- Titreme 3- Devamlı öksürük
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4- Koku kaybı veya değişikliği 5- Tat kaybı veya değişikliği 6- Baş ağrısı