Son dakika haberi...Tarih değişti! Kabine Toplantısı iptal edildi... Kabine toplantısı neden ertelendi, ne zaman yapılacak? İşte açıklanan tarih..
Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmenin ardından milyonlarca vatandaşın odaklandığı konulardan oldu. Koronavirüs mücadelesinde aşı süreci ve son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda normalleşme adımlarının ele alınması bekleniyor. Kritik Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ön görülüyor. Gelen son dakika bilgisine göre bugün (10 Haziran) yapılması planlanan Kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.. İşte detaylar
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerinde değerlendirildiği Kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Haziran'da yapılması beklenen toplantının tarihi geriye çekildi.. Peki Kabine toplantısı ne zaman düzenlenecek.. İşte detaylar..
Koronavirüsle mücadele kapsamında son durumun değerlendirilmesi beklenen Kabine Toplantısı bu hafta erkene alındığı bilgisi gelmiş ve 10 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı.. Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Haziran tarihine ertelendi..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.
Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu hafta yapılmayacak..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakasına gideceği; Pazar günü ise Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından milli takımı desteklemek için Bakü'ye gidecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilmişti.. Fakat alınan son dakika kararıyla toplantının 21 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu..
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KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.