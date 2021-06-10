Son dakika haberi...Tarih değişti! Kabine Toplantısı iptal edildi... Kabine toplantısı neden ertelendi, ne zaman yapılacak? İşte açıklanan tarih..

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerinde değerlendirildiği Kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Haziran'da yapılması beklenen toplantının tarihi geriye çekildi.. Peki Kabine toplantısı ne zaman düzenlenecek.. İşte detaylar..



1 Haziran'da kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından milyonlarca vatandaş gözünü Kabine Toplantısı'na çevirmiş durumda.



Koronavirüsle mücadele kapsamında son durumun değerlendirilmesi beklenen Kabine Toplantısı bu hafta erkene alındığı bilgisi gelmiş ve 10 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı.. Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Haziran tarihine ertelendi..