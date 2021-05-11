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Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 09:40 | 

Son dakika... Tam kapanmada il il koronavirüs vaka sayıları açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 1-7 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, 'Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek' ifadesini kullandı. Bakan Koca'nın açıkladığı il il vaka sayılarına göre tam kapanmada son durum da ortaya çıktı.

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Tam kapanmada vaka sayıları hızla düşüyor. Bakan Koca'nın paylaştığı il il koronavirüs vaka sayısı haritasına göre kentlerimizdeki son durum, geçen haftaya göre vaka düşüş sayısı ve oranları da ortaya çıktı.

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Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

3VAKA SAYISI EN YÜKSEK OLAN İLLER

VAKA SAYISI EN YÜKSEK OLAN İLLER

İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak, Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kastamonu'da 340,08, Tekirdağ'da 318,48, Zonguldak'ta 309,37, Erzurum'da 303,58 oldu.

4VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89, Van'da 71,95 olarak kayıtlara geçti.

5İSTANBULDA VAKA DÜŞÜŞ ORANI BELLİ OLDU

İSTANBUL'DA VAKA DÜŞÜŞ ORANI BELLİ OLDU

Geçen hafta yayınlanan haritada 100 bin kişide 532,02 vaka sayısı görülen İstanbul, bu hafta 359,99'a gerileyerek yüzde 32.3'lük bir düşüş kaydetti.

6ANKARA VE İZMİRDE SON DURUM

ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Ankara'da geçen hafta 100 bin kişi 361,52 olan vaka sayısı 247,68'e geriledi. İzmir'de de geçen hafta 223,34 olan vaka sayısı 161,92 oldu.

7İŞTE İL İL VAKA SAYISI SIRALAMASI

İŞTE İL İL VAKA SAYISI SIRALAMASI

İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:"İstanbul (359,99), Kastamonu (340,08), Tekirdağ (318,48), Zonguldak (309,37), Erzurum (303,58), Kocaeli (297,76), Kırklareli (287,23), Bolu (282,72), Kütahya (273,46), Rize (270,94), Erzincan (270,02), Bayburt (264,92), Ağrı (264,27), Kayseri (261,00), Ordu (260,97), Bilecik (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66), Karabük (222,48), Bartın (219,62), Çorum (218,25), Amasya (216,70), Karaman (216,54), Afyonkarahisar (212,64), Isparta (211,44), Bursa (207,97), Malatya (205,05), Edirne (204,53), Yozgat (204,25), Niğde (203,83), Balıkesir (200,20), Trabzon (198,55), Sakarya (197,67), Yalova (197,07), Çankırı (196,44), Kırşehir (189,27), Samsun (189,00), Gümüşhane (187,01), Burdur (170,73), Sinop (167,24), Aksaray (163,12), İzmir (161,92), Denizli (155,92), Iğdır (153,99), Elazığ (145,76), Manisa (145,25), Artvin (141,00), Gaziantep (134,83), Muğla (132,90), Kilis (132,36), Bitlis (132,20), Uşak (132,09), Antalya (131,38), Tunceli (123,44), Bingöl (122,09), Aydın (102,23), Muş (95,11), Adıyaman (94,55), Kahramanmaraş (91,68), Batman (91,25), Hakkari (89,84), Diyarbakır (86,97), Mersin (84,71), Osmaniye (79,12), Siirt (78,23), Hatay (72,20), Van (71,95), Şanlıurfa (66,89), Mardin (62,36), Adana (61,41), Şırnak (36,08)"

8DOĞU VE ORTA KARADENİZDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

DOĞU VE ORTA KARADENİZ'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Koronavirüs risk haritasında 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen hafta olduğu gibi bu haftada da düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle, güncel haritada; Samsun, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop'un yer aldığı bölgelerdeki 9 ilin tamamında vakalar düştü.

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Güncel haritaya göre; Doğu ve Orta Karadeniz’de Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 267,54'ten 189'a, Giresun'da 388,44'ten 236,9'a, Sinop'ta 213,43'ten 167,24'e, Ordu'da 316,52'den 260,97'ye, Trabzon'da 237,71'den 198,55'e, Rize'de 353,70'ten 270,94'e, Artvin'de 194,10'dan 141'e, Gümüşhane’de 248,41'den 187,01'e, Bayburt’ta 352,83'ten 264,92'ye geriledi.

10DEĞİŞİM EN YÜKSEK GİRESUN, EN AZ TRABZON

DEĞİŞİM EN YÜKSEK GİRESUN, EN AZ TRABZON

Haritada, bölgede, en fazla düşüş ve değişim oranı; geçen haftaya kıyasla 151,54 vaka farkı ve yüzde 39,01'lik düşüşün görüldüğü Giresun oldu. Giresun'u; yüzde 29,36 ile Samsun, yüzde 27,36 ile Artvin, yüzde 24,92 ile Bayburt, yüzde 24,72 ile Gümüşhane, yüzde 23,40 ile Rize, yüzde 21,64 ile Sinop, yüzde 17,55 ile Ordu, yüzde 16,47 ile Trabzon takip etti. Vaka sayısı, 39,16'lık farkla en az düşen il Trabzon oldu. Bu arada Karadeniz'den Rize, Bayburt ve Ordu, güncel haritada ilk 20 il arasında kayıtlara geçti.

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