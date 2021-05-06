Son dakika... Tam kapanma öncesi yoğunluk görüntüleri endişe yaratmıştı! 1 hafta sonra maalesef gerçek oldu..

"VERİLEN EMEKLERİN BOŞA GİTMESİNE İZİN VERMEMEMİZDEN GEÇİYOR" Ladik ilçesi hariç 16 ilçede istikrarlı bir vaka azalış grafiği elde ettiklerini anlatan Oruç, "Bu hafta itibarıyla vaka sayılarımız azalmaya devam ediyor. İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük. Şimdi önümüzde daha zoru, yani vaka sayısındaki düşüşü güçlendirip kalıcı hale getirmemiz gereken bir dönem var. Bu da Kovid-19 mücadelesinde kararlı duruşumuzu bayramda da korumamızdan, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmesine izin vermememizden geçiyor." ifadesini kullandı.