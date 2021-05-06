Son dakika... Tam kapanma öncesi yoğunluk görüntüleri endişe yaratmıştı! 1 hafta sonra maalesef gerçek oldu..
Tam kapanma kararının alınmasının ardından özellikle İstanbul ve diğer büyükşehirlerden Anadolu'ya yoğun insan akını görüntüleri tedirginlik yaratmıştı. İstanbul'daki yoğun trafik görüntülerini CNN Türk ekranlarında yorumlayan Prof. İlyas Dökmetaş, 'Ateşi Anadolu'ya gönderdik' sözleriyle tehlikeye vurgu yapmıştı.
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Prof. İlyas Dökmetaş, İstanbul'dan Anadolu illerine yaşanan göçü değerlendirirken "Caddeler dolu, bankaların önü dolu, otogarlar dolu. Biz geçen yıl ki duruma düşmeyelim diyoruz. Nedir bu problem? Geçen yıl hastalığı İstanbul'dan Anadolu'ya doğru yaydık. Ateşi oraya doğru gönderdik" demişti.
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Prof. Dökmetaş, "Herkes evinde, yerinde kalsın. Bir başka yere taşınmasın. Ama gidecekse, gittiğinde orada eşle dostla sarılıp tokalaşmasın. Kendisini 10 gün karantinaya alsın. Evinde kalsın, köydeki diğer insanlarla uzaktan selamlaşsın. Şu aşamada hastanelerimiz dolu" ifadelerini kullanmıştı.
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İşte bu görüntülerden tam 1 hafta sonra Samsun'da korkulan oldu ve 'tam kapanma' öncesinde farklı illerden Samsun'a akraba ziyaretine gelen 3 ailenin 56 kişiye virüs bulaştırdığı bildirildi.
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İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma döneminde vatandaşların elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarında düşüş eğrisi yakalama şansı bulduklarını belirtti.
Ladik ilçesi hariç 16 ilçede istikrarlı bir vaka azalış grafiği elde ettiklerini anlatan Oruç, "Bu hafta itibarıyla vaka sayılarımız azalmaya devam ediyor. İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük. Şimdi önümüzde daha zoru, yani vaka sayısındaki düşüşü güçlendirip kalıcı hale getirmemiz gereken bir dönem var. Bu da Kovid-19 mücadelesinde kararlı duruşumuzu bayramda da korumamızdan, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmesine izin vermememizden geçiyor." ifadesini kullandı.
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İL DIŞINDAN GELEN BİR AİLE 50 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI
Ramazan ayı boyunca gösterilen özenin Ramazan Bayramı'nda da gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti: Bir ilçemizde il dışından gelen bir ailenin 30 kişiye bulaştırdığını gördük. Yine başka bir ilçemize başka bir ilden gelen kişiden kaynaklı 17 kişilik, yine aynı ilçede bir kişiden kaynaklı 9 pozitif vakamız mevcut.
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Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerinizi 10 gün boyunca izolasyon altında tutun ve görüşmelerinizi kesinlikle birlikte yapmayın. Aile içi ziyaretleri muhakkak engelleyin. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayram ziyaretleri yapmayın ki vaka düşüşünü tam olarak sağlayalım. Tam düşüşü yakalamışken yeniden vakaların artmasını istemiyoruz.
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Oruç, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen etkin filyasyon ve test çalışmasıyla Samsun'da toplamda 800 binin üzerinde vatandaşa test yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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445 binin üzerinde filyasyon çalışması gerçekleştirdik. İlimizde yapılan toplam aşı dozu 500 bine yaklaştı. 55 yaş üstü vatandaşlarımızda birinci doz aşı oranımız yüzde 70 civarında.
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Ortada rakamların da gösterdiği gibi verilen büyük bir emek var. Lütfen bu emeği zayi etmeyelim. Bu Ramazan Bayramı birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olsun. Tam kapanmayla gösterdiğimiz bu büyük fedakarlık ve çalışma boşa gitmesin.
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Vaka sayımızdaki azalışı kalıcı hale getirip okullarımızın açıldığı, sosyal hayatımızın yeniden hareketlendiği, birbirimizi yeniden gönül rahatlığıyla ziyaret ettiğimiz günlere yeniden ulaşmak, ilimizin rengini yeniden maviye dönüştürmek elimizde. Bunu ancak hep birlikte mücadele edersek başarabiliriz.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı son açıklamada haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu duyurmuştu.