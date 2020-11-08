Son dakika.... 'Süt banyosu' skandalında yeni gelişme! Rezaleti böyle savundu: 'İç çamaşırlarım üstümdeydi'

''5 Kasım’da tanıdıklarım beni arayarak internette videomu gördüklerini söyleyince videonun paylaşılmış olduğunu anladım. Sonra Uğur beni aradı. ‘Polis bizi çağırıyor’ dedi. Ben kesinlikle süt ile banyo yapmadım. Dezenfektan teknesinde süt lekesi kalmış sıcak su ile banyo yaptım. Süt tankları zaten -4 derece olur ve içine girilemez.''