Son dakika... Sürücülere güzel haber... Trafik sigortasında fiyatlar düştü!

PRİMLER ARTAR MI? Sigortacılarla da konuştum; dertliler. Dövizdeki artış nedeniyle onarımlarda parça maliyetlerinin arttığını ve son bir yılda yüzde 30 gibi bir maliyet artışı yaşadıklarını söylüyorlar. Enflasyonun ise yüzde 17’lerde olmasına rağmen otomobillerde trafik sigortası fiyatlarının düştüğünü, diğer araç gruplarında ise fiyat artışının yüzde 4’lerde kaldığını belirtiyorlar. Sigortacılar, devletin kendilerine tanıdığı aylık yüzde 1’lik fiyat artışını bile sürücülere yansıtma-dıklarını da belirtiyorlar. Bu aşamada akıllara üç soru geliyor. Fiyat düşüşünün nedeni ne, sürdürülebilir mi ve üçüncüsü de önümüzdeki günlerde maliyet artışları ve enflasyon nedeniyle şirketler trafikte fiyat artışına gider mi? Aslında fiyat düşüşünün belli bir nedeni yok; şirketler arasındaki rekabet diyebiliriz. Bu da tüketicinin lehine. Sürdürülebilir mi? Sigortacılar sürdüreceklerini söylüyorlar. Özellikle trafik sigortasındaki son yasa ile sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart gelmesi ve değer kaybı tazminatlarında yeni düzenleme yapılması ile birlikte fiyatlar artmayacak, bu seyirde gidecek gibi gözüküyor.