Son Dakika... Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı genelge yayınlandı! İşte istisnai durumlu kişiler
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek. Yapılan son dakika açıklamanın ardından hafta sonu KPSS sınavına girecek olan adayların gözü kısıtlamadan muaf olan kişilere çevrildi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
KISITLAMADAN KİMLER MUAF OLACAK?
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.
Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak.
3
Abone Ol
Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ile bu araçlarla seyahat edeceğini belgeleyenler kısıtlamadan muaf olacak.
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
4
Abone Ol
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.