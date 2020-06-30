Son dakika: Sokağa çıkma yasağı son karara göre 4-5 Temmuz (cumartesi-pazar) bu hafta sonu var mı?
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri olup olmadığını merak eden yüz binlerce vatandaş, dünkü kabine toplantısından çıkacak sonuca kilitlenmişti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine göre hareket eden yetkili merciler, kurulun sokağa çıkma yasağı yönünde bir tavsiye vermesi halinde bu durumu görüşerek ele alacak. Vaka durumunun da büyük bir önem arz ettiği sokağa çıkma yasağı hususunda son gelişmeler, Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde yer alacak. Bakanlık, vaka sayılarında son dakika gelişmelerini takip ederek olumsuz bir durum oluşması halinde 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı yönünde öneri sunabilecek. Peki, sokağa çıkma yasağı konusunda son durum nedir? İşte, o bilgiler
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Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri ile 29 Haziran Pazartesi gününün gündemini oluşturuyor. Kabine toplantısının tamamlanması üzerine gözleri bu toplantıya çeviren pek çok vatandaş, 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı hususunda bir karar çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alınması halinde planlarına yön verecek olan pek çok kişi, önceki akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı kararlarına kilitlenmişti. Peki, sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanacak mı? İşte, geçtiğimiz iki hafta sonu belirli süreli uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası bu haftaki durum hakkında bazı bilgiler
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin sağlıklarını koruyabilmek adına önceki iki hafta sonu sınav süreci boyunca uygulanmıştı. Önceki gün saat 18.00'da sona eren sınavın ardından sokağa çıkma yasağı kalkmış ve rutin hayata geri dönülmüştü.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4-5 TEMMUZ TARİHİNDE UYGULANACAK MI?
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili nihai bir karar olup olmadığını merak eden vatandaşlar, buna göre planlarını yapmak üzere araştırmalarını gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilen tavsiyeler üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğim son iki hafta sonu sınav süreci nedeniyle önem arz etmişti. Sınav süresince uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması 18.00 itibariyle sona ermiş, isteyen vatandaşlar dışarı çıkma şansını elde etmişti. Sokağa çıkma yasağı gelecek hafta sonu 4-5 Temmuz tarihlerinde de uygulanabilir mi? İşte, o detaylar
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HAFTA SONU (4-5 TEMMUZ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği sokağa çıkma yasağı hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Gelecek hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısına verilecek tavsiyeler, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olacak. Ancak, önceki gün gerçekleşen kabine toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı.
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Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam vaka sayılarını açıklarken, "Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
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VİRÜSÜN EN SEVDİĞİ ŞEY HAPŞIRIK
PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi): Hapşırmak aslında burnumuzu temizlemek için kullanılan bir refleks mekanizmadır. Toz, polen veya koronavirüs gibi yabancı bir madde solunum yollarınıza giriş yaptığında burnunuz bundan rahatsızlık duyabilir, kaşınabilir. Böyle durumlarda vücudunuz burnu temizlemek için hapşırmanızı sağlar. Yabancı partikül girdiğinde burundaki hassas koku alma kabiliyetine sahip hücreler olan tüyler uyarılır. Bu tüysü hücreler, beyninizin derin bölgesi medullada ‘hapşırma merkezine’ elektrik sinyali göndererek burnun kendini temizlemesi gerektiğini söyler. Beynin hapşırma zamanının geldiğini anlatan bir sinyal göndermesiyle vücudumuz kendini yaklaşan kasılmaya hazırlar. Çoğu zaman gözler istemsiz kapatılır, dil damağımıza doğru hareket eder ve kaslar hapşırmak için kasılır. Bütün bu süreç sadece birkaç saniye içinde gerçekleşir ve burnumuzu büyük bir itim gücü ile zorlar. Hapşırık, bünyesinde birçok mikrop barındırabilir ve bu mikroplar solunum yolu hastalıklarının bulaşmasına sebep olur.
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Hapşırırken gözleri kapatmak vücudunuzun oluşturduğu doğal bir reflekstir. İnsanların yüzde 35’i parlak ışığa maruz kalınca da hapşırır. Bu durum ‘ışığa karşı hapşırık refleksi’ olarak bilinir. Işık sinyalleri beyninizin derinliklerinde ‘hapşırma merkezine’ gider. Ve bu sinyaller ışık çok parlak ve şiddetliyse kritik bir eşik değere ulaştıklarında hapşırma refleksini tetikler.