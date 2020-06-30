Son dakika: Sokağa çıkma yasağı son karara göre 4-5 Temmuz (cumartesi-pazar) bu hafta sonu var mı?

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri ile 29 Haziran Pazartesi gününün gündemini oluşturuyor. Kabine toplantısının tamamlanması üzerine gözleri bu toplantıya çeviren pek çok vatandaş, 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı hususunda bir karar çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alınması halinde planlarına yön verecek olan pek çok kişi, önceki akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı kararlarına kilitlenmişti. Peki, sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanacak mı? İşte, geçtiğimiz iki hafta sonu belirli süreli uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası bu haftaki durum hakkında bazı bilgiler



Koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin sağlıklarını koruyabilmek adına önceki iki hafta sonu sınav süreci boyunca uygulanmıştı. Önceki gün saat 18.00'da sona eren sınavın ardından sokağa çıkma yasağı kalkmış ve rutin hayata geri dönülmüştü.



HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4-5 TEMMUZ TARİHİNDE UYGULANACAK MI?



Sokağa çıkma yasağı ile ilgili nihai bir karar olup olmadığını merak eden vatandaşlar, buna göre planlarını yapmak üzere araştırmalarını gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilen tavsiyeler üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğim son iki hafta sonu sınav süreci nedeniyle önem arz etmişti. Sınav süresince uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması 18.00 itibariyle sona ermiş, isteyen vatandaşlar dışarı çıkma şansını elde etmişti. Sokağa çıkma yasağı gelecek hafta sonu 4-5 Temmuz tarihlerinde de uygulanabilir mi? İşte, o detaylar