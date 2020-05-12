Son dakika: Sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise illerde ise yasak uygulanmayacak. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte, sokağa çıkma yasağı kalkan ve uygulanan iller hakkında detaylı bilgiler



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER HANGİLERİ?



Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;



Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ



Yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kalkan iller ise şu şekilde;



Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla