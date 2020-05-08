Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte, yasak dahilinde olan ve olmayan iller
Salgının önüne geçebilmek için bu hafta da pek çok ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, 8 Mayıs Cuma günü saat 23.59 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 23.59 arasında gerçekleşecek. Sokağa çıkma yasağı, daha önceki yasaklarda olduğu gibi 31 ili kapsamayacak. Bu kez 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, hafta sonunu kapsayacak. İşte, sokağa çıkma yasağı kapsamında yayımlanan genelgenin detayları
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Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak sorusu, yaklaşan hafta sonu ile beraber araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nca 24 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında o iller hafta sonu yasağa tabi olacak. Genelgeye göre koronavirüsü nedeniyle, sokağa çıkma yasağı 8 Mayıs gece yarısından başlayarak 10 Mayıs 24.00 arasında gerçekleşecek. Peki, Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, detaylar.
SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİŞMELERİ
Bazı illeri hariç tutmak kaydıyla uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, hangi illerde olmadığı ile merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusu ile kendi ikamet ettikleri ilde yasak olup olmadığını merak eden vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiler dahilinde internet üzerinden konunun detaylarını araştırıyor. Peki, bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? İşte, cumartesi pazar uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı olan iller ve bazı detaylar
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İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.
Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.
9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.
9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
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Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.