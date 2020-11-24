Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta? İşte gelişmeler
Son dakika... 'Sokağa çıkma yasağı', Türkiye'nin koronavirüs gündeminde takip edilen konuların başında geliyor. Artan vaka sayısını azaltmaya yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonları için belli saatleri kapsıyor. Diğer yandan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması farklı saat aralıklarında gerçekleşiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Yeni tedbirler uygulanırken, kısıtlama konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar, 'Sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı?' sorusunun yanıtına odaklandı. İşte, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tüm detaylar.
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Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemde yer alıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bu akşam sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyorlar. Sokağa çıkma yasağı sadece hafta sonu uygulanan bir sınırlama olarak duyuruldu. Hafta içi sokağa çıkma sınırlaması 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız için geçerli olarak. Belirtilen yaş gruplarında olan vatandaşlarımız da günün belirli saatlerinde dışarı çıkma iznine sahip. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sınırlamalar ve detaylar
21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli midir?
65 yaş ve üzeri vatandaşlar 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı genelge çerçevesinde ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde seyahat izin belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.
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65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?
Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kısıtlamadan muaftır.
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20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.