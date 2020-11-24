Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta içi (bu akşam) var mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta? İşte gelişmeler

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemde yer alıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bu akşam sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyorlar. Sokağa çıkma yasağı sadece hafta sonu uygulanan bir sınırlama olarak duyuruldu. Hafta içi sokağa çıkma sınırlaması 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız için geçerli olarak. Belirtilen yaş gruplarında olan vatandaşlarımız da günün belirli saatlerinde dışarı çıkma iznine sahip. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sınırlamalar ve detaylar



21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.