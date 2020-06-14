Son dakika sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?: 'Önlemler için adımlar atılabilir'
Pandemi süreci dolayısıyla pek çok ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz hafta sonu ile birlikte bu hafta sonu da uygulanmamış, dolayısıyla son dakika açıklaması olup olmadığı ile merak edilmişti. Bu hafta da sokağa çıkma yasağı kapsamında pek çok iddia ve gelişme gündeme gelince gözler yine Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Peki, sokağa çıkma yasağı konusunda son dakika gelişmeleri bulunuyor mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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İki haftadır uygulanmayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz günlerde bazı yasakların kaldırılmasının ardından 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, Bilim Kurulu değerlendirmeleri neticesinde uygulanmamaya başlandı.. Peki, bu çerçevede sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmayacak mı? İşte, Bilim Kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği sokağa çıkma yasağı açıklamaları
SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme alınır mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş ve işletme sahibi, gündemdeki son dakika gelişmeleri ile konuyu yakından takip ediyor. Bilim Kurulu üyelerinin vereceği tavsiyelerin büyük önem taşıdığı sokağa çıkma yasağı hususu, bazı açıklamalar dolayısıyla vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilim Kurulu üyelerinin "Artış sürerse tedbirler döner" açıklamasının ardından akla ilk gelen tedbir ise sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı? İşte, Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı uyarılar ve o husustaki açıklamaları
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Bir hafta önce 700’lere kadar inen vaka sayıları, son birkaç gündür yeniden binli rakamları gördü. Yaşanan bu kısmi artış ikinci dalga endişesi yarattı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, vaka sayılarını Hürriyet’e yorumladı:
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Günlük vaka sayıları, bir salgının tek başına iyi ya da kötü gittiğini göstermez. Diğer kriterlere de bakmak lazım. Şu anda test sayıları salgının ilk dönemi gibi değil. Test sayısında ciddi oranda artış var ama vakalar binli sayılarda devam ediyor. Pozitiflik oranı da artan test sayısına göre azaldı. Yani salgın şu anda halen inişte. Biz buna ‘vaka havuzu’ diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz iyileşen hasta sayıları artıyor ve havuz giderek boşalıyor. Hastaneye yatanların oranı bir ara yüzde 23’tü, şimdi ise 2.31’e düştü. Ne zaman korkarız? Günlük vaka sayısı sürekli artıyor, pozitif oranı giderek yükseliyorsa, hastanede yatış arttıysa, ağır hasta sayısı yükselişteyse o zaman salgında tekrar başlangıca dönüyoruz anlamına gelir. Bu dinamik bir süreç, ‘salgın geçti gitti’ diye bir şey yok. Eğer artış korkulan şekilde olursa, aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır.
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Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Kontrolsüz bir artış yok, bunu söyleyebilirim. 45 binin üzerinde test yapılıyor her gün, rakamlar artıyor gibi görünse de pandeminin pik yaptığı dönemler gibi değil. Kontrollü sosyal yaşam konusunda çok ciddi olmalıyız. Bu süreci doğru biçime yönetebilirsek pandemi konusunda gösterdiğimiz başarımız devam edecektir. Bu haftaki verileri önümüzdeki toplantıda konuşup değerlendireceğiz. Başka ne gibi önlemler alınabilir, elbette konuşacağız. Normalleşmenin de denetlenmesi en önemli kısım. Sayılar önümüzdeki haftalarda da binin üzerinde giderse bir takım farklı önlemler için ilk adımlar atılabilir.
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Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Geçen hafta sonu yaşanan bölgesel manzaraları gördük. Tedbirsizliklerin sayılara yansıması 7-10 gün arası bir sürede kendini gösteriyor. Yani geçen haftanın yansımaları cuma akşamından itibaren vaka sayılarında bir artış olarak ortaya çıktı diyebiliriz. Tabii semptom göstermeyen kişilere yapılan testlerin artmasının da vaka sayılarının artışına katkısı oldu. Kontrollü sosyal hayat dediğimiz şu dönemde, maske, mesafe, temizlik ve kalabalıklardan kaçınma konularına çok önem vermeliyiz. Çünkü artık ‘evde kal’ döneminden ‘işini gör evine dön’ dönemine geçiyoruz.
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Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından COVID-19 Toplum Tarama Çalışması, Türkiye genelinde başlatıldı. Bu kapsamda Bursa’da da sağlık ekipleri, rastgele belirlenen adreslere gidip, kişilerin rızası doğrultusunda test yapmaya başladı. Vatandaşlar test sonuçlarını bir gün sonra e-Nabız uygulamasından öğrenebiliyor.