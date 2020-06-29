Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 4-5 Temmuz hafta sonu uygulanacak mı?
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri, hafta sonu YKS dolayısıyla uygulanan yasak sonrası araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin sağlıklarını koruyabilmek adına önceki iki hafta sonu sınav süreci boyunca uygulanmıştı. Önceki gün saat 18.00'da sona eren sınavın ardından sokağa çıkma yasağı kalkmış ve rutin hayata geri dönülmüştü. Peki, sokağa çıkma yasağı 4-5 Temmuz hafta sonu uygulanır mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili nihai bir karar olup olmadığını merak eden vatandaşlar, buna göre planlarını yapmak üzere araştırmalarını gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilen tavsiyeler üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğim son iki hafta sonu sınav süreci nedeniyle önem arz etmişti. Sınav süresince uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması 18.00 itibariyle sona ermiş, isteyen vatandaşlar dışarı çıkma şansını elde etmişti. Peki, sokağa çıkma yasağı gelecek hafta sonu 4-5 Temmuz tarihlerinde de uygulanacak mı? İşte, o konuda bazı görüşler
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HAFTA SONU (4-5 TEMMUZ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği sokağa çıkma yasağı hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Gelecek hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı ve Kabine toplantısına verilecek tavsiyeler, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olacak.
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Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam vaka sayılarını açıklarken, "Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.