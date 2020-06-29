Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 4-5 Temmuz hafta sonu uygulanacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili nihai bir karar olup olmadığını merak eden vatandaşlar, buna göre planlarını yapmak üzere araştırmalarını gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilen tavsiyeler üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğim son iki hafta sonu sınav süreci nedeniyle önem arz etmişti. Sınav süresince uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması 18.00 itibariyle sona ermiş, isteyen vatandaşlar dışarı çıkma şansını elde etmişti. Peki, sokağa çıkma yasağı gelecek hafta sonu 4-5 Temmuz tarihlerinde de uygulanacak mı? İşte, o konuda bazı görüşler