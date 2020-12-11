Son dakika: Sokağa çıkma yasağı | 12-13 Aralık (hafta sonu) sokağa çıkma yasağı nasıl uygulanacak? Market, bakkal, fırın saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, hafta içi akşam 21:00 ve 05:00 saatleri uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonları ise tam gün olarak hayata geçirildi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sırasında market, bakkal ve fırına gidip gidemeyeceklerini merak ederken, bu işletmelerin saat kaça kadar açık olduğunu da internette araştırıyorlar. İşte hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı hakkında yayınlanan genelge ve işletmelerin çalışacağı saatler..Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.



Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur.



Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;



Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.



Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.