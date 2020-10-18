Son Dakika: Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumunu paylaştı!
Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti. Neva, dün 7'inci kez ameliyat masasına yattı. Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen, 'Nevamızı önce Allah’a sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik." demişti. Küçük Neva'dan bugün güzel haber geldi.
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Ünlü şarkıcı Sinan Özen, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, ' Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim.' dedi.
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Sosyal medya hesabından doktorların açıklama yatığı anları da paylaşan Özen, duygu dolu anlar yaşadı. Görüntülerde Sinan Özen'in eşinin mutluluk gözyaşları da kameralara yansıdı.
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NE OLMUŞTU?
Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.
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Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.
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Daha önce kızı Neva'nın 6 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı. ‘Nevamızı önce Allah’a sonra 7. Kez doktorlarımıza emanet ettik.’ diyen Özen sevenlerinden dua istemişti. Çiftin kızlarından bugün iyi haber geldi.
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İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...
"Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."