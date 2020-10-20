Son Dakika: Sinan Akçıl'ın sevgilisi Burcu Kıratlı sessizliğini bozdu! 'O kadın beni 11 kez aradı'
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019’da evlenip Eylül 2019’da boşanmış, kasımda yeniden bir araya gelmişti. Eski karı-kocanın ikinci kez nikah masasına oturacağı konuşuluyordu ki, 20 gün önce yolları yine ayrıldı. İlişkilerinin bitme nedeni 'kıskançlık krizi' olarak iddia edildi ancak dedikodular farklıydı!
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Hatta ünlü çift birbirlerini Instagram’dan bile sildiler. Dün de Sinan Akçıl’ın Azerbaycanlı diyesityen Nez Aliyeva ile aşk yaşadığı, hatta sevgilisinin hamile kaldığı iddia edildi.
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'O benim hâlâ değer verdiğim tek kadındır'
Dedikodular üzerine Sinan Akçıl “Burcu ile ayrılık sürecinde olmamıza rağmen o benim hâlâ değer verdiğim tek kadındır” açıklamasını yaptı.
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'Bu sabah tam 11 kez beni aradı'
Burcu Kıratlı da Posta’ya konuştu. Oyuncu, “3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor.
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'Takıntılı'
Sinan’ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. ‘Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu’ya gider neler neler anlatırım’ diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan’ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum” dedi.
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Bununla birlikte Nez Aliyeva, cumartesi akşamı Deha Bilimlier ile Muamma’da sahneye çıkan Sinan Akçıl’ı dinlemeye gitti. Sinan Akçıl'ın sahneden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp kalp emolojisi ekledi. Ne var ki, dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı; dedikodular Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın bir kez daha barışmasına vesile oldu.
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Her olayla birbirimize daha çok bağlanıyoruz'
Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile barıştıktan hemen sonra "Her olayla birbirimize daha çok bağlanıyoruz, sevgimiz büyüyor. Bir kez daha iyi ki varsın 'mucize' dedikleri 3 hece" diye konuştu.