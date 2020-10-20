Son Dakika: Sinan Akçıl'ın sevgilisi Burcu Kıratlı sessizliğini bozdu! 'O kadın beni 11 kez aradı'

'Bu sabah tam 11 kez beni aradı' Burcu Kıratlı da Posta’ya konuştu. Oyuncu, “3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor.