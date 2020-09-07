Son dakika... Sigorta ve BESâ€™te dengeler deÄŸiÅŸecek! Dev birleÅŸme...

PAZARDA HAKÄ°M KONUMDALAR Ä°lk olarak da Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, GÃ¼neÅŸ Sigorta bÃ¼nyesinde birleÅŸti; GÃ¼neÅŸ Sigortaâ€™nÄ±n ismi de TÃ¼rkiye Sigorta Anonim Åžirketi olarak deÄŸiÅŸti. ArdÄ±ndan da kamuya ait hayat ve emeklilik ÅŸirketlerinin birleÅŸmesine geÃ§ildi ve 24 AÄŸustos tarihi itibariyle Halk Hayat ve Emeklilik, VakÄ±f Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik; TÃ¼rkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Åžirketi adÄ± altÄ±nda birleÅŸti.BÃ¶ylece sekiz ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede kamuya ait sigorta ve emeklilik ÅŸirketlerinin birleÅŸmesi tamamlandÄ±. TVF Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda TÃ¼rkiye Sigorta Anonim Åžirketi ve TÃ¼rkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Åžirketi olmak Ã¼zere iki ayrÄ± ÅŸirket kuruldu.