Son dakika... Sigorta ve BESâ€™te dengeler deÄŸiÅŸecek! Dev birleÅŸme...
Kamu sigorta ÅŸirketlerinin VarlÄ±k Fonu Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda birleÅŸmesi sekiz ay gibi kÄ±sa sÃ¼rede tamamlandÄ±. Sigorta ÅŸirketleri TÃ¼rkiye Sigorta Anonim Åžirketi adÄ± altÄ±nda, emeklilik ve hayat ÅŸirketleri ise TÃ¼rkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Åžirketi adÄ± altÄ±nda birleÅŸtiler. Peki, hem sigorta hem de BES pazarÄ±nda dengeler nasÄ±l deÄŸiÅŸecek?
KAMU sigorta ÅŸirketlerinin TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu (TVF) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda birleÅŸme sÃ¼reci tamamlandÄ± ve bugÃ¼n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesiâ€™nde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrakâ€™Ä±n katÄ±lÄ±mÄ± ile dÃ¼zenlenecek toplantÄ±da kamuoyuna aÃ§Ä±klanacak. 2019â€™un aralÄ±k ayÄ±nda kamu bankalarÄ±nÄ±n sahibi olduÄŸu sigorta ÅŸirketleri GÃ¼neÅŸ Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta ile hayat ve emeklilikte faaliyet gÃ¶steren VakÄ±f Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilikâ€™in TVF Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesine karar verildi. Buna gÃ¶re TVFâ€™nin altÄ±nda biri sigortada, diÄŸeri hayat ve emeklilik olmak Ã¼zere iki ayrÄ± ÅŸirket kurulacaktÄ±. Bu yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda, TVF Finansal YatÄ±rÄ±mlar, kamuya ait altÄ± ÅŸirketi 6.54 milyar liraya satÄ±n aldÄ±; ardÄ±ndan birleÅŸme sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.
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PAZARDA HAKÄ°M KONUMDALAR
Ä°lk olarak da Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, GÃ¼neÅŸ Sigorta bÃ¼nyesinde birleÅŸti; GÃ¼neÅŸ Sigortaâ€™nÄ±n ismi de TÃ¼rkiye Sigorta Anonim Åžirketi olarak deÄŸiÅŸti. ArdÄ±ndan da kamuya ait hayat ve emeklilik ÅŸirketlerinin birleÅŸmesine geÃ§ildi ve 24 AÄŸustos tarihi itibariyle Halk Hayat ve Emeklilik, VakÄ±f Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik; TÃ¼rkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Åžirketi adÄ± altÄ±nda birleÅŸti.BÃ¶ylece sekiz ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede kamuya ait sigorta ve emeklilik ÅŸirketlerinin birleÅŸmesi tamamlandÄ±. TVF Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda TÃ¼rkiye Sigorta Anonim Åžirketi ve TÃ¼rkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Åžirketi olmak Ã¼zere iki ayrÄ± ÅŸirket kuruldu.
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Bundan sonra artÄ±k GÃ¼neÅŸ Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, VakÄ±f Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik olmayacak; sigorta, hayat ve emeklilik pazarÄ±nda kamu, yola iki ayrÄ± ÅŸirketle devam edecek. BirleÅŸmeler sonrasÄ± ise gerek sigorta pazarÄ±nda gerekse Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat pazarÄ±nda tÃ¼m dengeler deÄŸiÅŸecek.
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BirleÅŸme Ã¶ncesi kamu sigorta ÅŸirketleri kendi alanlarÄ±nda ilk 10 ÅŸirket arasÄ±nda yer alÄ±rken, birleÅŸme sonrasÄ± kamu hem sigortada hem de BESâ€™te pazarÄ±n hakimi konumuna geldi.Â Â
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TÃ¼rkiye Sigorta, liderliÄŸe oturuyor
TÃœRKÄ°YE Sigorta Anonim Åžirketi, sigorta pazarÄ±nda dengeleri nasÄ±l deÄŸiÅŸtirecek? BirleÅŸme sonrasÄ± kurulan TÃ¼rkiye Sigorta Anonim Åžirketi, sigorta pazarÄ±nda ilk sÄ±raya yerleÅŸiyor. TÃ¼rkiye Sigorta BirliÄŸiâ€™nin yeni aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±, 2020â€™nin Ocak-Temmuz dÃ¶nemi verilerine gÃ¶re; GÃ¼neÅŸ Sigorta, 2,2 milyar lira prim Ã¼retimi yÃ¼zde 5.77 pazar payÄ± ile 62 ÅŸirket arasÄ±nda 5. sÄ±rada, Ziraat Sigorta 1.9 milyar prim Ã¼retimi yÃ¼zde 5.14 pazar payÄ± ile 6. sÄ±rada, Halk Sigorta ise bir milyar lira Ã¼retim, yÃ¼zde 2.18 pay ile 12. sÄ±rada yer alÄ±yor.Â
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Bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin birleÅŸmesi ile kurulan TÃ¼rkiye Sigorta Anonim Åžirketi, temmuz ayÄ± verileri ile 5.2 milyar lira prim Ã¼retimi, yÃ¼zde 13.72 pay ile sigorta pazarÄ±nda ilk sÄ±raya yerleÅŸiyor.
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Daha aÃ§Ä±k bir anlatÄ±mla, sigortacÄ±lÄ±kta bir dev doÄŸuyor ve kamu, sigorta pazarÄ±nÄ±n hakimi konumuna geliyor. Ã–zellikle de ticari ve sÄ±nai sigortalarda, devlet destekli tarÄ±m sigortasÄ±nda ve mÃ¼hendislik sigortalarÄ±nda pazarÄ± domine edecek konuma geliyor.
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Emeklilik fonlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 28â€™ini yÃ¶netecek
TÃœRKÄ°YE Hayat ve Emeklilik de pazarda ilk sÄ±raya yerleÅŸerek, BES ile hayat sigortalarÄ±nda dengeleri deÄŸiÅŸtirecek. Emeklilik GÃ¶zetim Merkeziâ€™nin (EGM) aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 21 AÄŸustos tarihli verilere gÃ¶re; pazarda faaliyet gÃ¶steren 18 emeklilik ve hayat ÅŸirketi arasÄ±nda BES fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan VakÄ±f Emeklilik ve Hayat 10.7 milyar lira ile 5. sÄ±rada, Ziraat Hayat ve Emeklilik 6 milyar lira ile 6. sÄ±rada, Halk Hayat ve Emeklilik de 6 milyar liralÄ±k fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ile 7. sÄ±rada bulunuyor.
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BirleÅŸme sonrasÄ± TÃ¼rkiye Hayat ve Emeklilik 1.8 milyon katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ± ve 22.8 milyar lira fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ile katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan pazarda ilk sÄ±raya, fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ise ikinci sÄ±raya yerleÅŸiyor. Buna gÃ¶re de BESâ€™te katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 28â€™i, fon toplamÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 18.3â€™Ã¼ TÃ¼rkiye Hayat ve Emeklilikâ€™e ait.
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TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n BESâ€™e giriÅŸine imkan saÄŸlayan otomatik BESâ€™te ise durum biraz daha farklÄ±. Otomatik BESâ€™te pazarÄ±n ilk Ã¼Ã§ ÅŸirketi sÄ±rayla Ziraat Hayat ve Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik, VakÄ±f Emeklilik. Bu durumda TÃ¼rkiye Hayat ve Emeklilik 5.7 milyar lira fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve 2.3 milyon Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± ile otomatik BESâ€™te ilk sÄ±raya oturmakla kalmÄ±yor; fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 56.70â€™ine, Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 36.72â€™sini yÃ¶netmiÅŸ oluyor.
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Â BirleÅŸme ile TÃ¼rkiye Hayat ve Emeklilik, hayat sigortalarÄ± pazarÄ±nda 2.6 milyar lira Ã¼retim ile ilk sÄ±raya oturuyor ve pazarÄ±n yÃ¼zde 30â€™una hakim oluyor.