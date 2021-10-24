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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 24 Ekim 2021 - 13:19 | 

Son dakika: Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!

163 ülkeden fotoğrafçının katılım gösterdiği, dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Birincilik ödülünün sahibi Türk sanatçı Mehmet Aslan oldu.

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Dünya, Mehmet Aslan'ın çektiği Hardship of Life (Hayatın Zorluğu) adlı fotoğrafı konuşuyor. 11 farklı kategoride 163 ülkeden fotoğrafçının katıldığı Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

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Birincilik ödülünün sahibi Suriyeli bir baba oğluun hikayesini anlatan fotoğrafı ile Mehmet Aslan oldu. İşte dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarında dereceye giren diğer kareler...

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Fotoğrafçı: Sergey Savvi

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Fotoğrafçı: Selene Magnolia

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Fotoğrafçı: Lopamudra Talukdar

6

Fotoğrafçı: Ronan Donovan

7

Fotoğrafçı: Fotoğrafçı: Maymoni Maya

8

Fotoğrafçı: Levent Ateş

9

Fotoğrafçı: Rodrigo Cabrita

10

Fotoğrafçı: Ahmet Fatih Sönmez

11

Fotoğrafçı: Mike Korostelev

12

Fotoğrafçı: Aneesh Sankarankutty

13

Fotoğrafçı: Bernt Östhus

14

Fotoğrafçı: Brais Lorenzo Couto

15

Fotoğrafçı: Marcus Westberg

16

Fotoğrafçı: Lee-ann Olwage

17

Fotoğrafçı: Manolo Espaliú

18

Fotoğrafçı: Shirley Wung

19

Fotoğrafçı: Jen Guyton

20

Fotoğrafçı: Jian Kang

21

Fotoğrafçı: Nese Ari

22

Fotoğrafçı: Antonio Aragon Renuncio

23

Fotoğrafçı: Jen Guyton

24

Fotoğrafçı: F. Dilek Uyar

25

Fotoğrafçı: Nicolas Reusens Bodén

26

Fotoğrafçı: Jeremy Lempin

27

Fotoğrafçı: Ariel Fields

28

Fotoğrafçı: Gustav Willeit

29

Fotoğrafçı: F. Dilek Uyar

30

Fotoğrafçı: Karim Iliya

31

Fotoğrafçı: Johannes Lochner

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