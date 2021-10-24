Son dakika: Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!
163 ülkeden fotoğrafçının katılım gösterdiği, dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Birincilik ödülünün sahibi Türk sanatçı Mehmet Aslan oldu.
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Dünya, Mehmet Aslan'ın çektiği Hardship of Life (Hayatın Zorluğu) adlı fotoğrafı konuşuyor. 11 farklı kategoride 163 ülkeden fotoğrafçının katıldığı Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu.
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Birincilik ödülünün sahibi Suriyeli bir baba oğluun hikayesini anlatan fotoğrafı ile Mehmet Aslan oldu. İşte dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarında dereceye giren diğer kareler...