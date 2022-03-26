Son dakika... Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 2°C, 15°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 7°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Isparta çevreleri ile öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde sağanak yağış şeklinde görülmesi, öğle saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 6°C, 17°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 7°C, 17°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR -1°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
KAYSERİ -2°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu
KONYA 0°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 3°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 5°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT -1°C, 8°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -10°C, 0°C
Çok bulutlu
MALATYA 1°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurlu
VAN -4°C, 4°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 12°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı
SİİRT 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı