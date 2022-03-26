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Son dakika... Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Soğuk ve yağışlı havanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü güzel haberi verdi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. Cumartesi günü Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri.

1/9Son dakika... Sıcaklıklar artıyor Hafta sonu hava durumu nasıl olacak (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2/9HAVA DURUMU NASIL OLACAK

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 2°C, 15°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

3/9Son dakika... Sıcaklıklar artıyor Hafta sonu hava durumu nasıl olacak (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 7°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

4/9Son dakika... Sıcaklıklar artıyor Hafta sonu hava durumu nasıl olacak (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Isparta çevreleri ile öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde sağanak yağış şeklinde görülmesi, öğle saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 7°C, 17°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

5/9Son dakika... Sıcaklıklar artıyor Hafta sonu hava durumu nasıl olacak (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -1°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KAYSERİ -2°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

KONYA 0°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

6/9Son dakika... Sıcaklıklar artıyor Hafta sonu hava durumu nasıl olacak (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

7/9Son dakika... Sıcaklıklar artıyor Hafta sonu hava durumu nasıl olacak (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 5°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT -1°C, 8°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

8/9Son dakika... Sıcaklıklar artıyor Hafta sonu hava durumu nasıl olacak (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -10°C, 0°C
Çok bulutlu

MALATYA 1°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

VAN -4°C, 4°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

9/9Son dakika... Sıcaklıklar artıyor Hafta sonu hava durumu nasıl olacak (Meteoroloji 26-27 Mart il il hava durumu tahminleri)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 12°C
Çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı

SİİRT 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul