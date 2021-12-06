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Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 09:55 | 

Son dakika... Sibirya soğukları etkili oluyor! Doğu buz kesti... Meteoroloji'den yeni uyarı

Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Kars'ta hava sıcaklığı eksi 20'yi görürken Çıldır Gölü’nün yarısı dondu, kentte HES santrali buz tuttu. Ardahan'da da vatandaşlar araçların donmasına karşı naylon ve battaniyeli önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda yeni uyarıda bulunurken İstanbul'a da sağanak geliyor.

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Ardahan’da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı sürücüler, araçlarını donmaması için naylon, branda ve battaniyeyle koruyor.
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Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü.
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İlçede araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler, değişik yöntemlere başvuruyor.
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Vatandaşlar, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerine naylon ve battaniye kapatıyor.
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Şentürk Akgül, "Gece saatlerinde gördüğünüz gibi termometreler eksi 18 dereceyi gösteriyor" dedi.
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Akgül, "Ardahan’da soğukla mücadelemiz başladı. Bundan sonra şartlar gerçekten çok zor olacak. Allah hepimize yardım etsin" ifadelerini kullandı.
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KARS'TA SICAKLIK EKSİ 20'Yİ GÖRDÜ

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 14’ü gösterdi.
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Aşırı soğuk nedeniyle Çıldır Gölü’nün yarısı tamamen donarken, kentte HES santrali buz tuttu. Yarısı donan Çıldır Gölü havadan görüntülendi.
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Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü kent, adeta buz kesti. Soğuktan Çıldır Gölü’nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı. Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı ise dikkat çekti.
10GECELERİ DAHA SOĞUK OLUYOR

"GECELERİ DAHA SOĞUK OLUYOR"

Kars’ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü ifade eden Bülent Nebioğlu, “Havalar çok hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık eksi 13 derece ama geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor” dedi.
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Hava sıcaklığının geceleri özellikle yüksek kesimlerde eksi 20’ye düştüğü kentte, çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi. Çıldır Gölü’nün yarısının donduğu kent, adeta buz kesti.
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Öte yandan, kırağı tutan taşların üzerinde oluşan şekiller ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
13İSTANBULA SAĞANAK UYARISI

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya'nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise ise bu geceden itibaren İstanbul'u etkileyecek sağanak yağışın geleceğini belirtirken şu açıklamalarda bulundu:
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İstanbul’u çok etkilemeyecek bir lodos var. Kıyı Ege’de yağmur var. Bu gece İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor. İstanbul’da yağmur 2 gün devam edecek. Hafta sonundan itibaren Doğu’ya kar yağışı geliyor. Hafta ortasında yağışlar Doğu’ya kayıyor. Lodos ile birlikte Batı bölgelerde 1-2 derecelik sıcaklık artışı var.
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