Son dakika... SGK priminde kritik detay! Prim dondurmanın emeklilik maaşına etkisi

Şirket ceza alırsa başvuru yapamaz Soru: Şirketim kısa çalışma ödeneği konusunda şikayette bulunuldu, denetleme yapıldı, karar bekleniyor. Bu dönemde şirket takip altında olduğu için başvuru yapmayacağız deniliyor. Biz mağdur olacağız, nasıl bir yol izlenilmeli? Şirket başvuru yapmaz ise çalışanına maaş ödemek zorunda mı? Erdal Ş.