Son dakika: Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Özel araçla seyahat ediliyor mu? e-Devlet ile seyahat izni alma ekranı
Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında gündemde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgede seyahat yasağıyla ilgili detaylara yer verildi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde seyahat izin belgesi ile şehirlerarası seyahatlere izin verilecek. Seyahat izin belgesi e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte, e-Devlet ile seyahat izni alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
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seyahat izin belgesi başvuru şartları ve şehirlerarası seyahat yasağına ilişkin detaylar son dakika açıklamalar ile belli oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgeye göre, İl dışına çıkma yasağı, belirli koşulları sağlayan kişiler için muaf sayılacak. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağında Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. e-Devlet üzerinden seyahat belgesi Alo 199 iletişim hattı üzerinden talep ediliyor.
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ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi:"Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir.
3
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Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."
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SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
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E- DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
Şifrenizi unuttuysanız ve daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.