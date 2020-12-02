Son dakika... Seçilmiş ABD Başkanı Biden'dan bomba 'Türkiye' açıklaması

İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze'nin yazdığı suikastın detaylarına göre, iyi eğitimli olarak tanımlanan ve yurtdışından güvenlik ve istihbarat desteği alan 12 suikastçının kurduğu pusu noktasında içinde dört kişi olan bir SUV, dört motosikletli ve iki keskin nişancı, Fahrizade'nin gelmesini bekliyordu. Yolda bir de bubi tuzaklı pikap araç bulunuyordu.