hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: AA / AP / AFP / Reuters / Abaca
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 21:48 |
Son dakika... Seçilmiş ABD Başkanı Biden'dan bomba 'Türkiye' açıklaması
İran'da yaşanan son gelişmeler dünyanın gözünün bölgeye çevrilmesine yol açtı. Tahran Yönetimi'nin 'nükleer babası' olarak anılan Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından ülkede nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasına karar verildi. Bu gelişmelerin gölgesinde 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak olan seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin Türkiye'nin de adını geçirerek bir değerlendirmede bulundu.
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3 Kasım'da yapılan seçimlerde ABD Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, New York Times gazetesine telefonla bir mülakat verdi.
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New York Times muhabiri Thomas L. Friedman, Biden'a İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin düşüncelerinin yer aldığı ve CNN'in internet sitesinde 13 Eylül'de yayınlanan makalesini sordu.
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Joe Biden söz konusu makalede, "İran, nükleer anlaşmaya sıkı şekilde riayet etmeye dönerse, Birleşik Devletler de bir başlangıç noktası olarak devam anlaşmaları için anlaşmaya tekrar iştirak edecektir ve İran'a yönelik Trump tarafından yürürlüğe koyulan yaptırımları kaldıracaktır" ifadelerini kullanıyordu.
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Soruya Biden'ın yanıtı şöyle oldu: "Zor olacak ama evet."
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Thomas L. Friedman'a konuşan Biden, "Bakın, hassas füzelerden ve bölgeyi istikrarsızlaştıran başkaca her türlü şey hakkında çok fazla konuşuluyor. Fakat bölgede biraz istikrarı sağlamak için en iyi yol, nükleer programla ilgilenmek" ifadelerini kullandı.
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Seçilmiş ABD Başkanı Biden, sözlerine şöyle devam etti: "İran nükleer bomba elde ederse, bu, Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı oluşturacak. Dünyanın o bölümünde ihtiyacımız olan en son kahrolası şey nükleer kapasitenin artırılması."
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Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla danışma halinde, füze programına eğilmenin yanı sıra İran'ın nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve uzatmak için müzakerelerle ve sonraki anlaşmalarla ilgileneceğiz" dedi.
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Thomas L. Friedman'ın kişisel bir soru olarak yönelttiği "Böylesi tuhaf şartlar altında başkanlığı kazanmak nasıl bir şey" sorusuna şöyle yanıt verdi:
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"Donald Trump'ın dört yıl daha başkan olmayacağını güvence altına alarak ülke için iyi bir şey yapmış gibi hissediyorum."
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RUHANİ'YE RAĞMEN ONAYLANDI
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin karşı çıkmasına rağmen bugün onaylamıştı.
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İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından Meclis'e getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.
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Nükleer anlaşma, İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izin veriyordu.
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NE OLMUŞTU?
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran'a bağlı Abserd kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
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Tahran Yönetimi, Ortadoğu'da gerilimi tırmandıran saldırının arkasında İsrail olduğunu vurgularken, suikastta üst düzey eğitimli 12 tetikçinin kullanıldığı yolunda iddialar basında yer aldı.
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İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze'nin yazdığı suikastın detaylarına göre, iyi eğitimli olarak tanımlanan ve yurtdışından güvenlik ve istihbarat desteği alan 12 suikastçının kurduğu pusu noktasında içinde dört kişi olan bir SUV, dört motosikletli ve iki keskin nişancı, Fahrizade'nin gelmesini bekliyordu. Yolda bir de bubi tuzaklı pikap araç bulunuyordu.
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İran devlet televizyonunun aktardığına göre; üçüncü araç geçerken, bubi tuzaklı pikap infilak ettirildi. Patlama sonucu elektrik direkleri ve vericileri hasar gördü. Patlamanın etkisiyle enkaz parçaları 300 metre uzağa fırladı.
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Muhsin Fahrizade'nin içinde bulunduğu araç, iki keskin nişancının da içlerinde bulunduğu 12 suikastçı tarafından vuruldu.
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İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı Sepah Cybery adlı sosyal medya kanalına göre; suikast timi araca ateş açtı. Bunu yoğun bir silahlı çatışma izledi. Muhammed Ahvaze'nin İranlı yetkililerden aldığı bilgiye göre; suikast timinin lideri, Fahrizade'yi araçtan çıkarıp vurdu ve öldüğünden emin olduktan sonra ortadan kayboldular.