Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken güncelleme! Karantina süresi değişti... Test sonucu negatif çıksa bile...

DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ Sağlık Bakanlığı, rehberde yaptığı güncellemenin gerekçesini ise "varyant virüslerin yayılımının önüne geçmek" olarak açıkladı.



Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de yapılan analizlerde 'B.1.1.7 (İngiltere) varyantının tespit edilme yüzdesi %90'ı aşarak hızla baskın köken haline geldi, özellikle antikorlardan daha az etkilendikleri bilinen B.1.351 ve P.1 (G. Afrika ve Brezilya) gibi varyantlar da ülkeye girmiş olmakla birlikte halen düşük oranlarda seyrediyor'.