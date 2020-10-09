Son dakika: İl il korona virüs tablosu vaka, iyileşen ve hasta sayısı - Sağlık Bakanlığı illere göre 9 Ekim koronavirüs günlük Türkiye tablosunu açıkladı
Koronavirüs Türkiye günlük tablosu son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana’da yaptığı değerlendirmede illere göre korona virüs vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranıyla ilgili bilgiler verdi. İstanbul dışında Türkiye'de vaka sayısının azalmadığı il olmadığının altını çizen Bakan Koca, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ile ilgili son durumu duyurdu. Bakan Koca "Adana'da 1 ay öncesine göre bugün vaka sayımız 3'te 1'ine inmiş. Adana'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. " dedi. Mersin'de de vaka sayısı 3'te 1'ine indiği açıklandı. Diğer yandan 9 Ekim coronavirüs verilerine göre ölüm, vaka ve iyileşen sayısıyla açıklanan coronavirüs tablosunda son 24 saatte 55 kişi vefat etti. 1.402 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu. Aralık 2019'dan beri devam eden koronavirüs salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısı 36 milyon 401 bini geçti. İşte, 9 Ekim 2020 koronavirüs Türkiye tablosu ve dünya genelinde coronavirüs vaka sayıları.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs illere göre vaka sayısıyla ilgili bilgiler verdi. Adana'da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Bakan Koca, "7 ilimizin salgınla mücadelede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını el aldık. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını değerlendirdik. "dedi.
Bakan Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %48, yoğun bakım doluluk oranı %68 oldu.
Kilis'te ise vaka sayısında azalma yaşandı. Son verilere göre, %75 oranında vaka sayısı azaldı. Yatak doluluk oranı ise %49 olarak kaydedildi
Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
9 Ekim Koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1398 oldu.
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Koronavirüs günlük Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın covid. 19 internet sitesinden açıklandı. Tabloya göre son 24 saatte 1402 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 291 bin 754'e yükseldi. 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1398 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca canlı yayında yaptığı değerlendirmede illere göre koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca şunları söyledi;
7 ilimizin salgınla mücadelede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını el aldık. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını değerlendirdik.
Adana'da 1 ay öncesine göre bugün vaka sayımız 3'te 1'ine inmiş. Adana'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74.
Mersin'de de vaka sayısı 3'te 1'ine indi.
Kahramanmaraş'ta %30 oranında düşüş görünüyor. Kahramanmaraş'ta yatak doluluk oranı %50.
Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800'e ulaştı. 11 bin 800 filyasyon ekibi sayısıdır. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır.
Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler.
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Hatay'da da vaka sayısının 3'te 1'ine düştüğünü görüyoruz. Yatak doluluk oranı ise %51
Osmaniye'de yatak doluluk oranı %50
Kilis'te %75 oranında azalma görüyoruz. 4'te 1'ine indi. Yatak doluluk oranı ise %49.
Bu 7 ilimizde 65 yaş üstü nüfusun yaş ortalamasına oranı %10
Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %48, yoğun bakım doluluk oranı %68.
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Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu, 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1403 ağır hasta sayısı oldu. Son 24 saatte 1398 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 290 bin 352'ye yükseldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbir uyarısını yenileyerek şu ifadelerde bulundu;
Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.
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Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı belli oldu. Tabloya göre, son 24 saatte 116 bin 608 Kovid-19 testi yapıldı, 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu, 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.
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6 EKİM GÜNLÜK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Koca, 6 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 421 olurken, yeni hasta sayısı bin 511 oldu. Bugün koronavirüsten 55 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 229 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.
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BAKAN KOCA UYARDI!
Bakan Koca paylaşımında, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın." ifadelerini kullandı.
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Bilim insanları, çalışma ile kimlerin ağır hasta olacağını, kimlerin ise asemptomatik şekilde hastalığı geçireceğini de artık genlere bakarak öngörebilmenin mümkün hale gelebileceğini belirtti. Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayınlanan iki makale ile bilim dünyasına duyuruldu.
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Araştırma, tüm dünyadan yaklaşık 50 genetik merkezi ve yüzlerce hastanenin katılımı ile yürütüldü.
Asya, Avrupa, Amerika, Avustralya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı ve "Covid İnsan Genetiği Konsorsiyumu" olarak da adlandırılan çok uluslu araştırmanın yönetim kurulu üyeliğini Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik yaparken ana ekibin klinisyenleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Prof. Dr. Nevin Hatipoğlu, Dr. Sevtap Şenoğlu ve Dr. Şemsi Nur Karabela yer aldı.
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Tayfun Özçelik, çalışmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün özellikle 65 yaş üstünde tehlikeli boyutlara varabildiğini, 50 yaş altındakilerde de ağır seyredebildiğini, bunun nedenini bütün dünyanın merak ettiğini dile getirdi.
Bunun için 28 ülkeden 50 genetik merkezinden ve 150'ye yakın hastanenin bir araya gelerek "Covid İnsan Genetiği Konsorsiyumu"nu oluşturduğunu bildiren Özçelik, çalışmalara Kovid-19'a yakalanmış bireylerin genlerini inceleyerek başladıklarını belirtti.
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Bağışıklık sistemini oluşturan hücrelerin vücutla olan haberleşmesinde yer alan genlerde bozukluklar olabileceği hipotezinden yola çıktıklarını anlatan Özçelik, Türkiye'den 60, dünyadan 600 olmak üzere toplam 650 ağır Kovid-19 hastasının genomlarını incelediklerini anlattı.
Özçelik, bunun sonucunda hastalığa ağır yakalanan kişilerin, interferon sinyal ileti yolunda yer alan genlerinde doğuştan gelen mutasyonları tespit ettiklerini, bu nedenle de vücutta antikor oluşumunun sekteye uğradığını ortaya çıkardıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Hastalığı ağır geçirenlerde vücudu virüslerden koruyan ve 17 proteinden oluşan tip I interferon bulunmadığı tespit edildi. Böylece hayatı tehdit eden ağır Kovid-19 hastalığının genetik ve immünolojik nedenleri keşfedilmiş oldu.
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Araştırmada, ağır Kovid-19 hastalarının yüzde 10'undan fazlasında antikorlarının virüsü değil, bağışıklık sisteminin kendisini hedeflediği ortaya çıktı. Yine ağır Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 4'ünde doğuştan gelen genetik mutasyonların olduğu gösterildi. Her iki durumda da temel mekanizmanın aynı olduğu görüldü.
Şöyle ki hastalarda vücudu virüslerden koruyan ve 17 proteinden oluşan tip I interferon bulunmadığı tespit edildi.
Böylece ister oto-antikorların nötralizan etkisi sonucu olsun ister mutasyona uğramış genlerin bir neticesi sonucunda gelişsin, günümüze dek yeterli düzeyde anlaşılamayan ağır Kovid-19 hastalığının moleküler yapısının bir protein grubunun eksikliğinden kaynaklandığı anlaşıldı. Böylece 20'li yaşlarda olup herhangi bir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır seyreden bir klinik tabloyla yoğun bakımda tedavi gören kişilerin genetik yapıları açıklığa kavuşmuş oldu. Araştırma, kadınlara oranla erkeklerin neden daha çok kaybedildiklerini de açıklar nitelikte."
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Bu araştırma ile ilk kez, yaşamı tehdit eden Kovid-19'un tip I interferon sinyal ağının bozulmasından kaynaklandığının ortaya çıktığını bildiren Özçelik, "Kimlerin ağır hasta olacağı, kimlerin ise asemptomatik şekilde hastalığı geçireceğini de artık genlere bakarak öngörebileceğiz. Bunun için tüm dünyada genetik testlerin yapılması gündeme geliyor." dedi.
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Tedavide aşının önemli olduğunu, ikinci önemli noktanın da tedavi edici ajanlar olduğunu anlatan Özçelik, şöyle konuştu:
"Şu an tedavi edici ajanlar var ama bunlar spesifik değil. Bu araştırmanın sonuçlarına göre ileri sürdüğümüz sav, interferon sinyal ileti yolunu direkt olarak uyaran beta interferon ilacının erken dönemde kullanılmaya başlanması bu hastaların çabuk iyileşmesi için anahtar niteliğinde olabilir.
Çalışma bize interferon tabanlı tedavilerin gerekliliğini ve önemini göstermiş oldu."