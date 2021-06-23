Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Delta varyantı Türkiye'de görüldü mü?
Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN TÜRK yayınında yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC ile aşılama programında en çok merak edilen soruları yanıtladı. Delta varyantıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çetiner, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim. Bir zararı olur mu?" sorusunun yanıtını da verdi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi. İşte tüm detaylar...
Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi.
Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye’de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı.
Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN TÜRK yayınında aşılama sürecine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Delta varyantının belirtilerine değinen Prof. Dr. Çetiner, maskelerden kurtulmak için de merak edilen tarihi açıkladı.
İşte Prof. Dr. Çetiner'in canlı yayında yaptığı önemli açıklamalar:Türkiye'de böyle bir aşının geliştirilmesi son derece önemli. Birazcık yine de tedbirli konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Faz-3 çalışmaları aşıların etkinliğinin net olarak görüleceği çalışmalar. 40 bin kişi üzerindeki sonuçlara göre ne kadar koruyucu olduğu ortaya çıkacak.
Sonra iyi bir bilim dergisinde yayınlanacak. Sonra onay verilecek. Ne kadar zaman alacak? Öngörmek şimdiden kolay değil. Umarım yakın zamanda TURKOVAC da bizim aşı portföyümüze girer.
DELTA VARYANTI
Elimizde bir takım veriler var. Hindistan Kovid 19'un bataklığı demiştim. Çok başarılı diye yere göğe sığdıramadığımız İngiltere'ye döndü ve vaka sayılarını arttırdı. Aşı milliyetçiliği çok ciddi bir problem dünyada. Hindistan'ı kontrol edebilecek aşıyı sağlamış olsalardı dünyada Delta varyantı diye bir sorun olmayacaktı.
Hastaneye yatanların büyük kısmı aşılamayı reddedenler. Biontech'in ilk dozda 70-80'lere varan etkinliği burada yüzde 36'ya düşüyor. İkinci dozda yüzde 88'e düşüyor. Sinovac'ın Delta varyantına etkisi bilinmiyor. Delta varyantı ciddi bir sorun.
DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ
Mide ağrısı, baş, boğaz ağrısı, ishal, yüksek ateş gibi bulgularla ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de delta virüsü en azından resmi olarak yüksek oranda bildirilmedi. 80 ülkede rapor edildiği göz önüne alınırsa Türkiye için de tehdit oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Dünya eski dünya değil. Günler içerisinde ve çok hızlı dağılabiliyor. Önlemleri bir süre daha devam ettirmeliyiz. Yaz ayındayız, maskelerden çok sıkıldık. Aşılanmanın aynı hızla devam etmesi lazım.
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