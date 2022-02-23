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Son dakika sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

#Sağanak#Meteoroloji#Hava Durumu

Son hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin açıklamalarının ardından belli oldu. Yurt genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, son değerlendirmelere göre önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Trakya, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, su baskını, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji il il 23 Şubat hava durumu raporu.

1/9Son dakika sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Ardahan dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Burdur ve Kahramanmaraş'ın doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, batısının yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 8°C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

3/9Son dakika sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

EGE
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde İzmir'in güney ve doğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 12°C
Çok bulutlu ve yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 17°C
Çok bulutlu ve yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

İZMİR 11°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

4/9Son dakika sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile bu akşam saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur ve Kahramanmaraş'ın doğusu, Isparta'nın güneyi ile Antalya'nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5/9Son dakika sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KAYSERİ 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/9Son dakika sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

DÜZCE 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

7/9Son dakika sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

8/9Son dakika sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece ve sabah ilk saatlerde doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

VAN 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

9/9Son dakika sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 23 Şubat il il hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatleri ile yarın (Çarşamba) doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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#Sağanak#Meteoroloji#Hava Durumu