Son dakika... Sadece 9 ilçede var! İşte İstanbul'un en ucuz krediye uygun evleri

Konuta olan talep her geçen gün artıyor. Son dönemde yeni inşaatların azalması, maliyetlerin artması nedeniyle konut fiyatları zirvelerine ulaştı. Kredi faizlerinin de yüksek olmasına rağmen artış yaşanan konut fiyatlarına inat İstanbul'un 9 ilçesinde 250 bin liranın altında ev almak mümkün oluyor.
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2+1, kombili, ara kat, en fazla 10 yaşında ve krediye uygun bulunan konutlar bazı ilçelerde düşük fiyatlara satılıyor.
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Kira geliri ile orantılandığında fiyat/performans açısından yüksek değer sağlayan konutu alanlar kısa sürede fiyatların da artacağı beklentisiyle kar elde etme amacıyla hareket ediyor.
İşte İstanbul'da 250 bin liranın altında fiyatlara satılan konutlar