Son dakika... Sadece 9 ilçede var! İşte İstanbul'un en ucuz krediye uygun evleri

Konuta olan talep her geçen gün artıyor. Son dönemde yeni inşaatların azalması, maliyetlerin artması nedeniyle konut fiyatları zirvelerine ulaştı. Kredi faizlerinin de yüksek olmasına rağmen artış yaşanan konut fiyatlarına inat İstanbul'un 9 ilçesinde 250 bin liranın altında ev almak mümkün oluyor.