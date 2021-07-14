MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Sadece 9 ilçede var! İşte İstanbul'un en ucuz krediye uygun evleri
GeriEkonomi Son dakika... Sadece 9 ilçede var! İşte İstanbul'un en ucuz krediye uygun evleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 - 10:09 | 

Son dakika... Sadece 9 ilçede var! İşte İstanbul'un en ucuz krediye uygun evleri

Konut fiyatlarındaki artış devam ederken onlarca ilçesi olan İstanbul'da sadece 9 ilçede 250 bin liranın altında konut kaldı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Konuta olan talep her geçen gün artıyor. Son dönemde yeni inşaatların azalması, maliyetlerin artması nedeniyle konut fiyatları zirvelerine ulaştı. Kredi faizlerinin de yüksek olmasına rağmen artış yaşanan konut fiyatlarına inat İstanbul'un 9 ilçesinde 250 bin liranın altında ev almak mümkün oluyor.

2

2+1, kombili, ara kat, en fazla 10 yaşında ve krediye uygun bulunan konutlar bazı ilçelerde düşük fiyatlara satılıyor.

3

Kira geliri ile orantılandığında fiyat/performans açısından yüksek değer sağlayan konutu alanlar kısa sürede fiyatların da artacağı beklentisiyle kar elde etme amacıyla hareket ediyor.

İşte İstanbul'da 250 bin liranın altında fiyatlara satılan konutlar

4

Avcılar 148.000 TL - 250.000 TL

Başakşehir 249.000 TL

5

Beylikdüzü 250.000 TL

Esenyurt 200.000 TL - 250.000 TL

6

Silivri 222.000 TL - 250.000 TL

Çekmeköy 229.300 TL - 248.600 TL

7

Pendik 235.000 TL - 245.000 TL

Sancaktepe 200.000 TL - 250.000 TL

8

Tuzla 235.000 TL - 245.000 TL

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi