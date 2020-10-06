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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... S-400’ler Sinop’a konuşlanıyor! Yolda görüntülendiler…
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Hürriyet
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SİNOP (İHA)
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 16:00 | 

Son dakika... S-400’ler Sinop’a konuşlanıyor! Yolda görüntülendiler…

Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği bildirildi.

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Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sisteminin test için Sinop'a götürülürken yolda görüntülendi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400'leri Samsun’dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

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S-400 konvoyu Sinop’a ulaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

4S-400’LERİN ÖZELLİKLERİ
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S-400’LERİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri, "yüksek etkili koruma" kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

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Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor. S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

6HAYALET UÇAK VE BALİSTİK FÜZELERİ YOK EDEBİLİYOR
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HAYALET UÇAK VE BALİSTİK FÜZELERİ YOK EDEBİLİYOR

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

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S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.

8600 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ HEDEFLERİ ALGILAYABİLİYOR
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600 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ HEDEFLERİ ALGILAYABİLİYOR

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

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S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

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Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor

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