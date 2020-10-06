Son dakika... S-400’ler Sinop’a konuşlanıyor! Yolda görüntülendiler…

HAYALET UÇAK VE BALİSTİK FÜZELERİ YOK EDEBİLİYOR Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.