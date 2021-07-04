Son dakika: Rusya'dan Karadeniz'de savaş provası... 'Düşman gemisi'ni bombaladı!
Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'deki İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Rusya, Ukrayna'nın ev sahipliğinde, NATO'nun katılımı ile yapılan Sea Breeze 2021 tatbikatına olan tepkisini savaş provası yaparak gösterdi. Tatbikat kapsamında Rus jetleri 'düşman gemisi'ni bombaladı!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ukrayna'nın ev sahipliğinde, NATO'nun katılımı ile yapılacak olan Sea Breeze 2021 tatbikatı Karadeniz'deki tansiyonu artırırken, Rusya'nın yanıtı net oldu. Rusya, Karadeniz'de savaş provası gerçekleştirdi.
2
Prova kapsamında ondan fazla savaş uçağı havalandı ve 'düşman gemisi'ni bombardımana tuttu. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın başarı ile sonuçlandığını duyurdu.
3
Moskova, 'Sea Breeze 2021' isimli tatbikatın iptal edilmesini istemişti. Bu tatbikatlar iki hafta sürecek ve NATO ve diğer müttefiklerden yaklaşık 5 bin askeri personel ve ABD füze destroyeri USS Ross ve ABD Deniz Piyadeleri ile birlikte yaklaşık 30 gemi ve 40 uçağı içerecek
4
RIA haber ajansı tarafından aktarılan haberde, 'Uçaklar Karadeniz üzerinde eğitim uçuşları gerçekleştirdi, simüle edilmiş düşman gemilerine füze ve bomba saldırıları uyguladı' ifadeleri yer aldı.
5
Yapılan açıklamada tatbikatlarda Sukhoi Su-30SM çok amaçlı savaş uçakları, Sukhoi Su-24M bombardıman uçakları, Sukhoi Su-34 savaş bombardıman uçakları ve Sukhoi Su-27 savaş uçaklarının yer aldığı belirtildi.
6
RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ
Son yıllarda askeri teknolojiye yaptığı yatırımları artıran Rusya, geçtiğimiz haftalarda yeni süpersonik füzesi ile gövde gösterisi yapmıştı.
7
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı TV Zvezda'nın haberinde 'Batıda bir benzeri yok' ifadesi ile tanımlanan füzenin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu bilgisinin altı çizildi. Askeri tatbikata 20 savaş gemisi ve denizaltı ve 10 uçak katıldığı bildirildi.
8
ABD basını ise bunun Soğuk Savaş döneminden beri bölgede gerçekleştirilen en yoğun katılımlı tatbikat olduğu bilgisini ön plana çıkardı. Bu füze Rusya'nın dikkat çeken tek silahı değil! İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
9
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusunun 'Şeytan 2' (Satan-2) olarak da nitelendirdiği 'RS-28 Sarmat' füzesi İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede.
10
Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kez daha güçlü olduğu belirtiliyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, 16 nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan Satan 2'nin radardan kaçma özelliği de bulunuyor.
11
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip. Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor.
12
ABD SAHİLLERİNDE TSUNAMİ YARATABİLİR
Geçtiğimiz aylarda Putin’in ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek ‘Poseidon’ isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor
13
S-500'ÜN ÜRETİMİNE BAŞLADI
Rosteh’in CEO’su Sergei Chemezov Rusya’nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurmuştu. Gelen ilk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak.
14
S-500 tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.
15
'YAPAY İSKELET' DÖNEMİ
Rus ordusunun askerlerin ağır teçhizatları taşımasına ve makineli tüfekle şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasına imkân tanıyan modern askeri iskeletlerinin yepyeni fotoğrafları yayınlandı.
16
Söz konusu sistem 35 kilo yükü saatlerce taşımaya imkan veriyor. Rus basınında yer alan haberlere göre, cihaz şimdiden Suriye’de kullanılmaya başlandı.
17
30 HEDEFİ AYNI ANDA TAKİP EDEBİLİYOR
Su-57 Avcı Uçakları, 30 hava hedefini aynı anda takip edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.
18
NATO STANDARTLARINA ULAŞTI
Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip. Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.
19
154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor. Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor.
20
Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.