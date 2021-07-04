Son dakika: Rusya'dan Karadeniz'de savaş provası... 'Düşman gemisi'ni bombaladı!

Moskova, 'Sea Breeze 2021' isimli tatbikatın iptal edilmesini istemişti. Bu tatbikatlar iki hafta sürecek ve NATO ve diğer müttefiklerden yaklaşık 5 bin askeri personel ve ABD füze destroyeri USS Ross ve ABD Deniz Piyadeleri ile birlikte yaklaşık 30 gemi ve 40 uçağı içerecek