Son dakika: Rusya ve Çin'den ortak adım! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitapta 'küresel yangın' olarak adlandırılan en kötü senaryoya yer verilmiş, 2034’te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi’ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı'nın başlaması ön görülmüştü.