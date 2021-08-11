Son dakika: Rusya ve Çin'den ortak adım! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Çin ve Rusya'ya ait kuvvetler Çin'in kuzey batısında bulunan Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde son dönemin en kapsamlı askeri tatbikatına başladı. İki ülkenin aldığı bu karar '3. Dünya Savaşı provası' olarak yorumlanırken Rusya Afganistan sınırı yakınındaki bir başka tatbikattan kareler yayınlayarak tabiri caizse gövde gösterisi yaptı.
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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 4 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.
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Özellikle son yıllarda ülkeler arasında yükselen gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanlar tarafından uzun yıllardır eleştiriliyor. Olası bir askeri krizin ise dünyayı getireceği durum herkesin malumu.
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PUTİN GÖZDAĞI VERDİ!
Son dönemde NATO ve ABD ile tarihinin en gergin ilişkilerini yaşayan Rusya hayli dikkat çekici bir adım attı. Rusya iki kritik bölgede başlattığı askeri tatbikat ile resmen rakiplerine gözdağı verdi.
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Çin ve Rusya'ya ait kuvvetler Çin'in kuzey batısında bulunan Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde son dönemin en kapsamlı askeri tatbikatına başladı. ABD ile gerilim yaşayan Çin'in yayındayım mesajı veren Putin bu tatbikata binlerce asker gönderdi.
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ABD basını tatbikatın 13 bin asker ile sürdüğünü ve pek çok askeri aracın yer aldığını sayfalarına taşıdı. Aynı haberlerde tatbikatın cuma günü son bulacağı bilgisi de yer aldı.
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BİR MESAJDA AFGANİSTAN SINIRINDAN!
ABD'nin bölgeden çekilmesi ile tansiyonun arttığı Afganistan sınırında da benzer bir adım atan Rusya, Tacikistan ve Özbekistan güçleri ile bölgede 5 gün sürecek bir tatbikat gerçekleştirdi.
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Askeri uzmanlar Rusya'nın ABD'ye bu iki bölge üzerinden bir mesaj verdiğinin altını çiziyor. Rusya ve Çin'in bu adımı '3. Dünya Savaşı provası' olarak nitelendirildi.
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ABD'Lİ UZMANLARDAN KÂBUS SENARYOSU
Geçtiğimiz haftalarda ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı kitap bu konuyu gündeme getirmiş ve hayli ilginç iddiaları ortaya atmıştı.
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'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitapta 'küresel yangın' olarak adlandırılan en kötü senaryoya yer verilmiş, 2034’te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi’ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı'nın başlaması ön görülmüştü.
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HANGİ SİLAHLAR KULLANILACAK?
Kurgu temelli olan kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.
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EN GÜÇLÜ ORDULAR BELLİ OLDU! LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
Pek çok askeri uzman son yıllarda ülkelerin askeri harcamalarının hatırı sayılır düzeyde arttığının altını çiziyor. Global Firepower tarafından hazırlanan, rapor ise 2021'in en güçlü ordularını belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.
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10- Pakistan
1.7 milyon askeri personeli olan Pakistan 2 bin 680 tanka sahip. 10 bine yakın zırhlı araca ev sahipliği yapan Pakistan ordusunda 1500'e yakın da uçak bulunuyor.
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9- Brezilya
2 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Brezilya ordusunun envanterinde 439 tank bulunuyor. 676 uçağa ev sahipliği yapan Brezilya ordusunun deniz gücü ise 112 parçalı donanmadan oluşuyor.
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8- İngiltere
275 bin askeri personele ev sahipliği yapan İngiltere ordusunun envanterinde 738 uçak, 109 tank, 5 bin 500 zırhlı araç ve 88 deniz aracı bulunuyor.
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7- Fransa
450 bin askerden oluşan Fransa ordusu, binin üzerinde uçağa ev sahipliği yapıyor. Fransa ordusunda 406 tank, 6 bin 420 zırhlı araç bulunuyor. Fransız donanması 180 parçadan oluşuyor.
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6- Güney Kore
Komşu Kuzey Kore ile yıllardır fiilen savaş halinde olan Güney Kore'nin 7 milyona yakın askeri personeli bulunuyor. Güney Kore ordusu, 1581 uçağa, 2 bin 600 tanka, 14 bin 11 zırhlı araca ve 234 gemiye ev sahipliği yapıyor.
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5- Japonya
319 bin askeri personele sahip olan Japonya ordusunun envanterinde 1480 uçak, 1004 tank, 5 bin 500 zırhlı araç ve 155 deniz aracı bulunuyor.
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4- Hindistan
5 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Hindistan ordusu, 2 bin 119 uçağa, 4 bin 730 tanka, 10 bin zırhlı araca sahip Donanması ise 285 parçadan oluşuyor.
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3- Çin
Çin ordusunda 3 milyon 335 bin askeri personel bulunuyor. Ordunun uçak sayısı ise 3 bin 260 adet. Ordunun envanterinde 3 bin 205 tank, 35 bin zırhlı araç bulunuyor. Donanma tarafı ise 777 deniz aracına ev sahipliği yapıyor.
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2- Rusya
3.5 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Rus ordusunun envanterinde 4 bin 144 uçak, 13 bin tank, 27 bin 100 zırhlı araç bulunuyor. Ülkenin donanması ise 602 parçadan oluşuyor.
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1- ABD
2 milyon 245 bin askeri personeli bulunan ABD ordusunun 13 binin üzerinde uçağı bulunuyor. ABD ordusun tank sayısı 6 bin 100, zırhlı araç sayısı ise 40 bin adet. ABD Donanması 490 parçadan oluşuyor, bunların 11'ini uçak gemileri oluşturuyor.
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Türkiye
Listeye 11'inci sıradan giren Türkiye'nin askeri personel sayısı 895 bin. Hava kuvvetlerinde 1056 araca ev sahipliği yapan TSK'nın envanterinde 3 bin 45 tank ve 11 bin 630 zırhlı araç bulunuyor. Türk donanması ise 149 parçadan oluşuyor.