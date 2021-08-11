Son dakika: Rusya ve Çin'den ortak adım! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

EN GÜÇLÜ ORDULAR BELLİ OLDU! LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR Pek çok askeri uzman son yıllarda ülkelerin askeri harcamalarının hatırı sayılır düzeyde arttığının altını çiziyor. Global Firepower tarafından hazırlanan, rapor ise 2021'in en güçlü ordularını belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.