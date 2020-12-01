Son dakika.. Rus aşısı Sputnik V ile ilgili şoke eden haber.. Aşı olanlar koronavirüse yakalandı

Vadim Tarasov, yaptığı açıklamada "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Kovid-19 olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" dedi