Son dakika... Prof. Dr. Ceyhan'dan flaş uyarı: 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat!

Nedir bunlar mesela, toplu taşımadaki kademeli mesai. Diğeri de iş yerlerindeki kalabalıklaşmayı önlemek için alınan tedbirleri de en son kaldırmak lazım. Bunlara dikkat edersek azalma trendini sürdürebiliriz. Henüz alınan bu önlemlerin etkisini önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bu düşüşü iki nedeni var, kısıtlamaların dışında. Bir ülke düşünü orada hiç önlem alınmadı. 60 milyon nüfusu olsun. Günlük vaka sayısı çizgisi dalgalı gider. Belli bir noktaya gelince bir yavaşlama gösterir ve iniş gösterir. Bu da öyle olabilir hangi faktörler buna etki ediyor onu söylüyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren bu kapanmanın etkisini göreceğiz.