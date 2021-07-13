Son dakika: POMEM mülakat yerleri ve tarihi belli oldu! İşte 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi e devlet sorgulama ekranı

POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI 27. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri için beklenen açıklama geldi. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı; "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.