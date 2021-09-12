Son dakika: Pfizer'dan aylar sonra koronavirüs aşısı itirafı!

Aynı habere göre, mRNA teknolojisi, o zamanlar, Dr Phil Dormitzer tarafından da fazla deneysel olarak değerlendirildi. Dr Dormitzer, bu kararı için 'Çalışma varsayımım, (Covid-19'un) Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı' itirafında bulundu.