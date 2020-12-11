hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: AA / AP / AFP / Reuters
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 01:56 |
Son dakika... Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili flaş gelişme
Son dakika haberi... Sağlık uzmanlarından oluşan ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) tavsiye sunan kurul, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım yetkisi verilmesi konusunda oy çokluğuyla karar aldı. Danışma kurulu vasfındaki bağımsız heyetin kararlarını genellikle uygulayan FDA'nın aşının ABD'de acil kullanımı için bugün ya da yarın onay vermesi bekleniyor.
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Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadelede çok kritik bir öneme sahip.
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Aşının acil kullanımı için nihai onayı verecek Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne danışmanlık yapan 23 kişilik kurul, yaklaşık dokuz saat süren tartışmanın ardından kararını açıkladı.
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Aşı ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin 17 üyesi, koronavirüs aşısına acil kullanım yetkisi verilmesi yolunda kanaat bildirdi. Dört üye aleyhte oy kullanırken, bir kişi ise oylamaya katılmadı.
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Oy çokluğuyla alınan tavsiye kararında, 16 yaş ve üzerindeki Amerikalılar için aşının faydalarının risklerine göre daha ağır geldiği sonucuna vardı.
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YETKİ HEMEN VERİLMELİ
Sağlık uzmanlarından oluşan komitenin önünde aşı denemelerine katılan gönüllüler de dinlendi. Birinci faz denemelere katılan Evan Fein adlı bir kişi, panele aşıyı onaylamaları yönünde görüş bildirdi.
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Ateş, üşüme ve yapılan bölgede ağrı gibi deneyimler yaşadığını fakat bunların kısa sürdüğünü aktaran Fein, acil kullanım yetkisinin hemen, bu gece verilmesi gerektiğini anlattı.
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ÖNCELİKLİ GRUP AÇIKLANMIŞTI
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin ise nihai kararı birkaç gün içinde vermesi bekleniyor. Onay geldiği takdirde, ABD, İngiltere ve Kanada'nın ardından bu aşıyı dağıtan üçüncü Batılı ülke olacak.
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Bu ay sonuna kadar ilk parti olarak 6,4 milyon doz aşının dağıtılması ve iki doz aşılama uygulaması nedeniyle ilk etapta 3 milyon kişiyi kapsaması planlanıyor.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılamada önceliğin sağlık çalışanlarına ile bakım evlerinde kalan yaşlı nüfusa uygulanması tavsiyesinde bulunmakla birlikte bu konuda nihai kararın eyalet yönetimlerine ait olduğunu belirtiyor.
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43 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ, YÜZDE 95 ETKİLİ
Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.
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Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.
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Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.
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VERİLER 'ÇOK SAĞLAM'
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, Avrupa Parlamentosu'nun bir komite toplantısında Pfizer ve BioNTech’in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının ajansa sunulan verilerini değerlendirdi.
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Verilerin “çok sağlam” olduğunu belirten Cooke şu aşamada inceleme sonucunun “pozitif” olacağını garanti edemediklerini bildirdi.
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49 MİLYONUN ÜSTÜNDE KİŞİ ATLATTI
Covid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 49 milyon 67 bin 71 kişi iyileşti.
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Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği yerler oldu.
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ABD'de 9 milyon 295 bin 997, Hindistan'da 9 milyon 288 bin 853, Brezilya'da 5 milyon 931 bin 777 ve Rusya'da 2 milyon 33 bin 669 kişi, virüsü yenmeyi başardı.
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Türkiye'de Sağlık Bakanlığı dün ilk kez ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Buna göre; toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak kayıtlara geçti.