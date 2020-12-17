Son dakika… Peşinatı veren hemen alıyor! İşte en ucuz otomobiller
Sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki farklar açılmaya başladı. Yılsonunun gelmesiyle birlikte 2020 model stoklarını eritmek isteyen bazı markalar indirim yaparken bazı markalar da fiyatlarında yükseliş gerçekleştirdi.
Uygun faizli kampanyalarla öne çıkan sıfır otomobiller nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında işler durgunlaştı. Her yıl sonunda olan kampanyalar nedeniyle sıfır otomobillere rağbet artıyor. 50 bin lira civarında nakitle sıfır otomobil almak mümkün hale geldi.
2020 model araçlar için son günler yaklaşırken 2021 model araçların da zamlı olarak satışa çıkması bekleniyor. 2020 model otomobil stoklarını eritmek isteyen markalar uygun kampanyalarla ve fiyatlarını düşürerek satışlarını artırıyor.
PAZARLIK EDİN
Sıfır otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle bayilerle sıkı pazarlık edilmesi gerekiyor. Yakın şehirlerdeki diğer bayiler de aranarak fiyat alınması avantaj sunuyor. Zorunlu aksesuarla satış yapmaya çalışan bayileri markalara bildirerek fiyatlarda düşüş sağlayabilirsiniz.Otomobili teslim alırken mutlaka bayiden hediye talep edin. Park sensörü, bagaj havuzu gibi basit ürünleri otomobilinize taktırabilirsiniz.