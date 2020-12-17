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Hürriyet
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Sigorta
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 08:22 | 

Son dakika… Peşinatı veren hemen alıyor! İşte en ucuz otomobiller

Sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki farklar açılmaya başladı. Yılsonunun gelmesiyle birlikte 2020 model stoklarını eritmek isteyen bazı markalar indirim yaparken bazı markalar da fiyatlarında yükseliş gerçekleştirdi.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Uygun faizli kampanyalarla öne çıkan sıfır otomobiller nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında işler durgunlaştı. Her yıl sonunda olan kampanyalar nedeniyle sıfır otomobillere rağbet artıyor. 50 bin lira civarında nakitle sıfır otomobil almak mümkün hale geldi.

2020 model araçlar için son günler yaklaşırken 2021 model araçların da zamlı olarak satışa çıkması bekleniyor. 2020 model otomobil stoklarını eritmek isteyen markalar uygun kampanyalarla ve fiyatlarını düşürerek satışlarını artırıyor.

PAZARLIK EDİN

Sıfır otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle bayilerle sıkı pazarlık edilmesi gerekiyor. Yakın şehirlerdeki diğer bayiler de aranarak fiyat alınması avantaj sunuyor. Zorunlu aksesuarla satış yapmaya çalışan bayileri markalara bildirerek fiyatlarda düşüş sağlayabilirsiniz.Otomobili teslim alırken mutlaka bayiden hediye talep edin. Park sensörü, bagaj havuzu gibi basit ürünleri otomobilinize taktırabilirsiniz.

İşte en ucuz otomobiller:

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Audi A3

421 bin 355 lira

3
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BMW 118i

401 bin 300 lira

4
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Citroen C-Elysee

192 bin 500 lira

5
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Dacia Sandero

158 bin 900 lira

6
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Fiat Egea

123 bin 900 lira

7
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Honda Civic Sedan

231 bin 200 lira

8
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KIA Rio

139 bin 400 lira

9
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Mercedes A180

386 bin lira

10
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Peugeot 208

192 bin 500 lira

11
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Renault Clio (Eski kasa)

137 bin 900 lira

12
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Seat Ibiza

161 bin 500 lira

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Toyota Corolla

190 bin 900 lira

14
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Volkswagen Polo

187 bin 300 lira

15
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Hyundai i10

141 bin 600 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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