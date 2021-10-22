Son dakika... Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIK HARİTALARI PAYLAŞILDI Meteoroloji, beklenen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları haritasını da paylaştı. Sıcaklık haritalarında mavi eksi 4-0 dereceyi, açık yeşil 0-4 dereceyi, yeşil 4-8 dereceyi, sarı 12-16 dereceyi, turuncu 20-24 dereceyi ifade ediyor.