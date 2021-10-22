Son dakika... Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı
Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre Türkiye'de bugün kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2-4 derece artıyor ve yurt genelinde yağış yok ancak pazar gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Hafta başından itibaren batıda sağanak yağış, doğuda kar yağışı etkili olacak. İşte son hava durumu raporu...
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Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bugün yurt genelinde yağış yok ancak pazar gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.
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Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
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PROF. DR. ORHAN ŞEN: SICAKLIKLAR 8-10 DERECE DÜŞÜYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Prof. Dr. Şen mesajında "Pazar akşamı Marmara'ya yağmur, salı günü Doğu Anadolu'nun kuzeyine kar geliyor. Yağışlar ile birlikte sıcaklıklar 8-10 derece düşüyor. Bu hava durumu uzun süreli değil" ifadelerini kullandı.
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Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar ise "Halen ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının pazar günü gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, salı gününden itibaren ise tekrar artacağı tahmin ediliyor" mesajını paylaştı.
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İŞTE METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTASI
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında pazar günü çok sayıda kentte sağanak yağışın, pazartesi ve salı günü ise Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışının etkili olacağı görülüyor.
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EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIK HARİTALARI PAYLAŞILDI
Meteoroloji, beklenen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları haritasını da paylaştı. Sıcaklık haritalarında mavi eksi 4-0 dereceyi, açık yeşil 0-4 dereceyi, yeşil 4-8 dereceyi, sarı 12-16 dereceyi, turuncu 20-24 dereceyi ifade ediyor.
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23 Ekim cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri haritası...
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23 Ekim cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklık değerleri haritası...
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24 Ekim pazar günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri haritası...
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24 Ekim pazar günü beklenen en düşük sıcaklık değerleri haritası...
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25 Ekim pazartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri haritası...
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25 Ekim pazartesi günü beklenen en düşük sıcaklık değerleri haritası...
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26 Ekim salı günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri haritası...
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26 Ekim salı günü beklenen en düşük sıcaklık değerleri haritası...