Son dakika: Paşinyan ulusa seslendi.. Dağlık Karabağ’da kaybettiklerini itiraf etti: '20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık'
Son dakika haberi... Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da halk sokaklara indi. Ermenistan muhalefeti Paşinyan'ı devirmek için ‘Ulusal Kurtuluş Komitesi’ adlı bir oluşum kurdu. İki gündür ortalıkta görünmeyen Paşinyan ise ortaya çıkıp ulusa seslenme konuşması yaptı. Paşinyan, açıklamasında yenilgisini haklı göstermeye çalıştı...
Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan, Azerbaycan yenilgisinin ardından ortadan kaybolmuştu. Erivan sokakları iki gündür Ermenilerin protestolarıyla çalkalanırken muhalefet de Paşinyan'ın görevi bırakmasını talep ediyordu.
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İKİ GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI
Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmalar Azerbaycan'ın zaferi ile sona erdi. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma ile işgal altındaki Dağlık Karabağ kurtarıldı. Rusya'nın da tampon bölgeye barış gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmaya imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bildirinin imzalandığı gece ortadan kaybolurken ülkesinde eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
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Aynı gece Ermenistan halkı parlamento binasını basarak Paşinyan’ı aramıştı. Dün gerçekleştirilen protestolarda da birçok kişi gözaltına alınırken, Ermenistan muhalefet bloğu gece yarısına kadar istifa etmesi için Paşinyan’a süre verdi. Paşinyan verilen süre zarfında istifa etmeyince muhalefet parlamentoyu toplayarak hükümetin feshedilmesini gündeme getirmek istedi, ancak parlamentoda çoğunluk sağlanamadı.
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PAŞİNYAN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPTI
Paşinyan dünden beri gerilimin had safhada olduğu ülkede kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi. Muhalefetin istifasını beklediği Paşinyan, kendisini savundu. Dağlık Karabağ’da askeri olarak güçlerinin kalmadığını işaret eden Paşinyan, “Bu belge, Dağlık Karabağ’da kesin çözüm anlamına gelmiyor. Bu sadece Karabağ’da çatışmaları bitirmekle ilgili bir anlaşma” olduğunu iddia ederek gelen eleştirileri bastırmaya çalıştı.
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'DAĞLIK KARABAĞ'DA KAYBEDECEKTİK'
Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını söyleyen Paşinyan, “Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Ağdere’yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag’ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı” diyerek kendileri açısından durumun kötü olduğunu belirtti. Anlaşma sayesinde bölgenin güvenli duruma geldiğini söyleyen Paşinyan, “Rus Barış Güçleri, Karabağ sakinlerinin güvenliğini sağlayacak ve bu sayede Hankendi ve Erivan arasında iletişim kopmayarak istikrarlı bir güvenlik sağlanacak” şeklinde konuştu.
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Uluslararası toplum tarafından tanınmayan işgalci Dağlık Karabağ yönetiminin lideri Arayik Harutyunyan, yine Facebook'tan açıklamalar yapıp savaş sırasında kaçan sivillerin geri gelmesini istedi.
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Arayik Harutyunyan, Ermeni ordusunun yaşayacağı husumet görünür olmaya başladığı günlerde sivil halka çağrı yapmış, genç yaşlı ayırmadan tüm Ermenileri cephede askerlerle birlikte savaşmaya çağırmıştı.
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Rusya aracılığında yapılan müzakerelerde, Azerbaycan karşısında ağır yenilgi anlamına gelen anlaşmaya imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın iki gündür ortaya çıkmaması spekülasyonlara yol açarken başkent Erivan’da kaotik hava sürüyor.
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Erivan’daki Özgürlük Meydanı’nda toplanan muhalif göstericiler, ülkede “Ermenistan Ulusal Kurtuluş Komitesi” adıyla paralel bir siyasi yapı kurma kararı aldı. Halk Paşinyan'ın istifasını talep ediyor.
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PARLAMENTO TOPLANAMADI
Genelde dünyanın dört bir yanına yayılmış Ermeni diyasporasının Ermenistan’daki kolu olan Taşnak Partisi, Özgürlük Meydanı’ndaki protesto gösterilerinde başı çekiyor.
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Taşnak Partisi, ülkedeki diğer muhalif güçlerin de kendilerini desteklediğini iddia etti. Yaklaşık 30 bin kişinin toplandığı dünkü gösterilerde arbede de yaşandı.
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Milliyetçi sloganlar atan göstericiler güvenlik güçleriyle zaman zaman kavgaya tutuştu. Polisin müdahalesiyle 130 kadar protestocu gözaltına alındı.
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Gösterilerde, iki gündür bir araya gelemeyen milletvekillerine toplanma çağrısı yapan muhalefet, Nikol Paşinyan’ın imzaladığı anlaşmanın geri çekilmesi için süreç başlatılmasını istedi. Ancak dün de parlamentoda toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamadı.
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Gelişme üzerine Taşnak Partisi, “Paşinyan istifa etmezse başka bir yolunu buluruz” şeklinde üstü kapalı bir açıklama yaptı. Meydanlardan ise “Hain Paşinyan” sloganları yükselmeye devam ediyor.
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İKİ KIZI KANADA’DA MI?
Erivan’da yer yerinden oynarken Başbakan Paşinyan ve ailesinin nerede olduğu belirsiz.
Grapark gazetesi, “Şüphesiz bu ortamda Paşinyan sokağa çıkamaz. Linç edileceği ortada. Ancak Ermenistan halkının, ülkeyi yönetmeye devam ettiğini söyleyen Paşinyan’ın nerede olduğunu bilmesi en doğal hakkı” yorumunda bulundu.
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Gazeteye göre Paşinyan’ın iki kızı Mariam ile Şuşan, bir hafta önce Ermenistan’dan ayrılarak Kanada’ya gitti.
Üç gün öncesine kadar cepheye gitmek üzere askeri eğitim almaya devam eden Paşinyan’ın eşi Anna Akopyan da esrarengiz biçimde ortadan kayboldu.
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Anna Akopyan’ın salı gününden itibaren oğluyla birlikte Paşinyan’ın yanında olduğu tahmin ediliyor. Gizlendikleri yer olarak ise Ermenistan Savunma Bakanlığı binasına işaret edildi.
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Ermenistan’daki “Politik” haber sitesi ise Nikol Paşinyan’ın önceki sabah Facebook üzerinden paylaştığı son görüntülere istinaden, kendisinin Erivan’daki ABD Büyükelçiliği’ne saklanmış olabileceğini öne sürdü.
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Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 2018’de iktidardan ayrılan ülkenin eski lideri Serj Sarkisyan’ı sorguya çağırdı. Ulusal Güvenlik Servisi’nin olası darbe girişimini önlemeye çalıştığı yorumu yapıldı.
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‘GÖNÜLLÜ’ ÖFKESİ
Bu arada Dağlık Karabağlı Ermenilerin lideri Arayik Harutyunyan’dan şaşırtıcı bir çıkış geldi.
Paşinyan’a destek veren Harutyunyan, “Vatanına ihanet eden tüm Ermenistan halkıdır. Ermenilere cepheye gelmeleri çağrısı yaptık. Çok az kişi gönüllü oldu, onlar da ön saflarda savaşmayı reddetti” dedi.
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RUSYA’DAN KARABAĞ BARIŞ GÜCÜ HARİTASI
Bakü ve Erivan yönetimleri arasında yapılan Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından Rus askerleri, Ermenistan’ı Karabağ’a bağlayan kritik Laçin koridoruna ulaşarak bölgede kontrolü ele aldı. Gelişme öncesinde Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeye gönderdiği barış gücü kuvvetlerinin nerelere konuşlandırılacağına dair ilk kez harita paylaştı.
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Rus Genelkurmayı Operasyon Dairesi Komutanı General Sergey Rudskoy tarafından basına sunulan haritada 1.960 Rus askerinin yerleştirileceği noktalar belirtildi. Buna göre Azerbaycan asıllı Rus General Rustam Muradov’un komuta ettiği barış gücünün merkezi Karabağ’ın başkenti Hankendi’nde olacak.
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Dağlık Karabağ, kuzey ve güney olmak üzere iki sorumluluk bölgesine ayrılacak. Bu iki bölgede 16 askeri gözlem noktası kurulacak. Ermenistan’ı Karabağ bölgesine bağlayan 5 kilometre genişliğindeki koridorda ise dört kontrol noktası oluşturulacak. Barış gücü haritasında ayrıca iki devriye rotası da var. Bunların ilki Ağdam bölgesi cephe hattı, ikincisi ise Hocavend (Martuni) bölgesi hattı.
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General Rudskoy, barış gücünün görevini yerine getirmesi için Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay başkanlıklarıyla 24 saat açık olacak haberleşme kanalının kurulduğunu da söyledi.
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AKAR’DAN ZAFER MESAJI: 44 GÜN SÜREN HAREKÂT 44 YIL KONUŞULUR
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ı yenilgiye uğratıp, işgal altındaki topraklarını kurtarmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile Bakü’ye “tebrik ziyareti” yaptı.
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Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törene katıldı.
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Akar burada, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekât sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekât 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun” diye konuştu.
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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov da, bu süreçteki sınırsız desteğinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.
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ORTAK TÜRK-RUS MERKEZİ İÇİN ONLINE İMZA TÖRENİ
Bu arada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği, Dağlık Karabağ için Ortak Türk-Rus Merkezi kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının iki ülke savunma bakanları arasında imzalandığı bildirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında video konferans yöntemiyle bir imza töreni gerçekleştirildi.
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Akar, atılan bu imzaların Karabağ’da huzurun sağlanmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi. (Uğur ERGAN / ANKARA)
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KREMLİN: TÜRKİYE İLE TEMAS SADECE GÖZLEM MERKEZİNDE
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ’a Türkiye ile ortaklaşa barış gücü gönderilmesinin söz konusu olmadığını, Rusya ile Türkiye arasında tüm temasın sadece Azerbaycan topraklarında kurulacak gözlem merkezi üzerinden yürütüleceğini açıkladı.
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Peskov, “Üç liderin imzaladığı bildiride de belirtildiği üzere, barış gücü görevini sadece Rusya yürütecek. Türkiye ile işbirliği ve temaslarımız ise doğrudan Azerbaycan topraklarında kurulacak gözlem merkezi üzerinden yürütülecek” dedi.
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Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, “Karabağ ihtilafıyla ilgili yeni denetim mekanizması kuruluyor. Burada Rusya kadar Türkiye’nin de rolü bulunacak” demişti.