Son dakika... Pandemide kapalı mekân hazırlığı! Yasak yok kural var

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 67.89, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 47.75 oldu. Uygulanan 1. doz aşı 42 milyon 140 bin 662, 2. doz 29 milyon 637 bin 537, 3. doz 5 milyon 774 bin 462 olmak üzere toplamda 77 milyon 552 bin 661 doza ulaştı. Twitter’dan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.