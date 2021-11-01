Son dakika: Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den dikkat çeken açıklamalar... Aşı karşıtlarına flaş öneri!

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.