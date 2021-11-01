Son dakika: Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den dikkat çeken açıklamalar... Aşı karşıtlarına flaş öneri!
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile milyonlarca hayatı kurtaran Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Türeci dünyanın cevabını umutla beklediği 'Pandemi ne zaman bitecek' sorusuna yanıt verdi. Şahin ise aşı karşıtlarına ilginç bir öneride bulundu.
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Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Çeyrek milyara yakın insana bulaşan virüs bugün 5 milyon ölüm barajını geride bıraktı.
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Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları ilaç için de pek çok çalışma yürütüyor. Dünya genelinde 6 milyar dozdan fazla aşı yapılırken bu durum sayesinde tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.
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Peki Pandemi ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki bu soruya BioNTech aşısının arkasındaki isimler olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den yanıt geldi.
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Alman DW'ye konuşan Şahin ve Türeci, virüsün gelecekte alması muhtemel halden yeni varyantlara ve pandeminin ne zaman biteceğine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
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PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
'Kovid-19 ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek?' sorusu üzerine Özlem Türeci, geleceğin mevcut aşılara karşı bağışıklığı olan başka varyantların görülüp görülmeyeceği ile şekilleneceğin altını çizdi.
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'Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız' diyen Türeci, koronavirüsün yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsünde bir virüse dönüşebileceğinin altını çizdi.
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FLAŞ YENİ AŞI AÇIKLAMASI
'Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz?' sorusu üzerine Uğur Şahin, 'Evet, şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz' yanıtını verdi.
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Şahin, 'Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde esas olarak veri toplamak için devam eden bir çalışma var' ifadelerini kullandı.
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'AŞIYI DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK'
Şu anda aşıyı değiştirmeye gerek yok diyen Şahin, 'Yeni aşılar üretebileceğimizi ve halihazırda kullandığımız aşılar kadar güvenli olduklarını göstermek için klinik olarak test edebildiğimizi göstermek istiyoruz' dedi.
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ÇOCUKLARDA AŞI YAPTIRMAK GEREKLİ Mİ?
'Çocuklara da aşı yaptırmak gerekli mi?' sorusu üzerine Şahin, 'Buna gerek var mı diyemeyiz. Veri üretiyoruz ve bunu yetkili makamlara sunuyoruz. 12 ila 15 yaş arası çocuklar için aşıları zaten onayladılar' dedi.
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AŞI KARŞITLARINA ÖNERİ
'Bu kadar araştırmadan sonra hala aşı olmayı reddeden insanlar olduğu için hayal kırıklığına uğradınız mı?' sorusu üzerine ise Şahin ilginç bir öneride bulundu.
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Bazı insanların hala aşı olmamalarının kendilerinde hayal kırıklığı yaratmadığını belirten Şahin, aşı karşıtlarına 'tek taraflı bilgiye bakmayın, geniş bir şekilde bilgi alın' önerisinde bulundu.
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EN ETKİLİ AŞI BELLİ OLDU
Öte yandan virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.
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Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.
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Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.
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458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.
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Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.