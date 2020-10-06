Son dakika haberi: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral genç yaşta hayatını kaybetti - İşte ölüm nedeni
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral genç yaşta hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleşen Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral, kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Oral’ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi. Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz’de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.
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Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi.
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Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı.
Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Hatta köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı.
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Ailesiyle mutlu bir hayat süren Özgü Namal eşinin vefatıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral, sevenlerini yasa boğdu.
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Ahmet Serdar Oral kimdir?
Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmada genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin 2 çocuğu var. Özgü Namal beraberliği ardından oyunculuğu bırakmıştı. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.