MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSon Dakika... Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral 53 yaşında hayatını kaybetti
GeriMagazin Son Dakika... Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral 53 yaşında hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 17:48 | 

Son Dakika... Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral 53 yaşında hayatını kaybetti

Muğla'da yaşayan Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Serdar Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süredir Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşamını sürdüren Serdar Oral 53 yaşındaydı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral’ın cenazesi bugün Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.

2PANDEMİ ÖNLEMİ
Abone Olgoogle-news

PANDEMİ ÖNLEMİ

Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye Özgü Namal gelemedi.

3BİRİCİK EŞİM VE BABAMIZ
Abone Olgoogle-news

BİRİCİK EŞİM VE BABAMIZ

Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek gönderdi.

4
Abone Olgoogle-news

Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı Raci Şaşmaz, bir süre mezarın başında bekledi.

5
Abone Olgoogle-news

Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamıştı.Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi.

6
Abone Olgoogle-news

Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı.

Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Hatta köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı.

7
Abone Olgoogle-news

Ailesiyle mutlu bir hayat süren Özgü Namal eşinin vefatıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral, sevenlerini yasa boğdu.

8Ahmet Serdar Oral kimdir
Abone Olgoogle-news

Ahmet Serdar Oral kimdir?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmada genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin 2 çocuğu var. Özgü Namal beraberliği ardından oyunculuğu bırakmıştı. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi