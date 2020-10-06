Son Dakika... Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral 53 yaşında hayatını kaybetti
Muğla'da yaşayan Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Serdar Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süredir Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşamını sürdüren Serdar Oral 53 yaşındaydı.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral’ın cenazesi bugün Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.
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PANDEMİ ÖNLEMİ
Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye Özgü Namal gelemedi.
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BİRİCİK EŞİM VE BABAMIZ
Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek gönderdi.
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Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı Raci Şaşmaz, bir süre mezarın başında bekledi.
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Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamıştı.Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi.
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Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı.
Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Hatta köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı.
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Ailesiyle mutlu bir hayat süren Özgü Namal eşinin vefatıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral, sevenlerini yasa boğdu.
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Ahmet Serdar Oral kimdir?
Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmada genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin 2 çocuğu var. Özgü Namal beraberliği ardından oyunculuğu bırakmıştı. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.