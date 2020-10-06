Son Dakika... Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral 53 yaşında hayatını kaybetti

Ahmet Serdar Oral kimdir? Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmada genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin 2 çocuğu var. Özgü Namal beraberliği ardından oyunculuğu bırakmıştı. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.