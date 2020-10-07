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Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 15:18 | 

Son Dakika Özgü Namal’ın acı günü: Eşi Serdar Oral yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral 53 yaşında yaşamını yitirdi. Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, dün öğle saatlerinde rahatsızlandı. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet Serdar Oral, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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ÖZGÜ Namal’ın (41) 7 yıldır birlikte olduğu nefes terapisti eşi Serdar Oral (53) hayatını kaybetti. Serdar Oral, dün sabaha karşı İstanbul’da evlerinde kalp krizi geçirdi. Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oral Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.

2CENAZEYE KATILAMADI
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CENAZEYE KATILAMADI

Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal ayakta durmakta zorlandığı için gidemedi. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek gönderdi.

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Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı Raci Şaşmaz, bir süre mezarın başında bekledi.

4ÇOCUKLAR İÇİN DÖNDÜLER
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ÇOCUKLAR İÇİN DÖNDÜLER

Namal ve Oral kısa bir süre önce ise çocuklarının eğitimi için İstanbul’a döndü. Kariyerine de kaldığı yerden devam kararı alan Namal, pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen iki filme “evet” demişti.

5BÜTÜN HAYATI DEĞİŞTİ
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BÜTÜN HAYATI DEĞİŞTİ

Özgü Namal, 2013 yılında Serdar Oral’la aşk yaşamaya başladı. 2015 yılında çiftin bir bebekleri oldu. Namal ve Oral oğullarına Nefes adını verdi.

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2014 yılında son olarak “Merhamet” adlı dizide boy gösteren Namal, oğlunun doğumuyla oyunculuğu bıraktı ve ailesiyle birlikte Muğla-Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Çiftin 2016’da ise Elem Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

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Ailesiyle mutlu bir hayat süren Özgü Namal eşinin vefatıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral, sevenlerini yasa boğdu.

8Ahmet Serdar Oral kimdir
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Ahmet Serdar Oral kimdir?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmada genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin 2 çocuğu var. Özgü Namal beraberliği ardından oyunculuğu bırakmıştı. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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