Son Dakika... Oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den üçüncü ay paylaşımı
Yeşilçam'ın üç yıl önce hayata veda eden efsane oyuncusu Halit Akçatepe ile torunu arasındaki benzerlik şaşırttı.
Instagram, Hürriyet Arşiv
Oyuncu Cansu Tosun, Erkan Kolkaçköstendil çifti oğulları Marsel ile çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Cansu Tosun ve Erkan Kolkaçköstendil ilk çocukları Marsel’i üç ay önce kucağına almıştı. Aile fotoğrafları çektiren çift en özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Cansu Tosun bu fotoğrafların altına, 'Geçenlerde üçüncü ayımızı kutladık. Tesadüf Ceren de o gün bize gelmiş bulundu boş durmadık. Şükür!' notunu yazdı.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda 'mutluluklar' yorumları yapıldı.
ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları...
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları... Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları...
Instagram
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Ebru Akçatepe'nin "Öyle bir geçer zaman ki... Dedeler ve torunlar. "Hık demiş burnundan düşmüş" diyebuna derler" notu eşliğinde yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
TANYELİ VE OĞULLARI
Avustralya’nın Sidney şehrinde yaşayan Tanyeli, oğulları Teoman ve Taylan’la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Melisa 26 oldu
Sibel Can’ın Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural, 26 yaşına bastı. Ural, arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sibel Can ise “Canım kızım iyi ki doğdun” yorumunu yaptı.
14. yaş kutlaması
Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç’ın oğulları Kaya, 14’üncü yaşını kutladı. Aile arasında evde yapılan kutlamaya Kaya Çilingiroğlu’nun Hülya Avşar’dan olan kızı Zehra Çilingiroğlu da katıldı. Zehra, kardeşi Kaya ve Feraye Tanyolaç’la birlikte objektife poz verdi.
12