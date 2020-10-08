Son Dakika... Oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den üçüncü ay paylaşımı

itelligence Türkiye ile pandemi sonrası dijital dönüşüm ve yetenek yönetimi Pandemiyle birlikte ezberler bozuldu, A’daz Z’ye iş yapış şekilleri değişti, dijital dönüşümün önemi hiç olmadığı kadar arttı. Hız, çeviklik, dayanıklılık ve deneyim bu dönemde kurumların en önemli özellikleri olarak belirdi. Hem finansal, hem operasyonel hem de insan gücü anlamında gerekli dayanıklılığa sahip olanların geleceğe emin adımlarla ilerleyeceği açık. Bir kez daha görüldü ki yetenek yönetimini başarıyla gerçekleştirenler ve koşullar ne olursa olsun istihdamı sağlamayı sürdürenler, başarıda sürdürülebilirliği yakalıyor. Bunları başarıyla uygulayan, bugün 25 farklı sektörden kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına uçtan uca çözümler sunan ve onlara yol arkadaşlığı yapan itelligence Türkiye'nin CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ile yaşanılan süreci, iş dünyası ve kurumlar açısından değerlendirdik. (Sponsorlu İçerik)