Son dakika... Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronavirüs onları hedef alıyor!
Oxford Üniversitesi'nin 421 bin hastanın verilerini inceleyerek yaptığı araştırma ile koronavirüse yakalanması durumunda hastanelik olma şansı en yüksek grup belirlendi.
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İlk olarak 2019'un dün günlerinde Çin'in Wuhan kentinde karşımıza çıkan koronavirüs (Kovid-19) hala dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Bilim insanları ise 4.5 milyondan fazla cana mal olan virüs ile ilgili her gün yeni bir şey keşfediyor.
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Salgın ile ile birlikte dünyanın dört bir yanında pek çok araştırmaya imza atıldı. Bu araştırmalar sayesinde artık virüsü saha iyi tanıyoruz ve onunla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz.
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Son dönemde Delta varyantı ile adını duyuran koronavirüs ile ilgili son araştırma Birleşik Krallık'tan geldi. Oxford Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları son dönemin en kapsamlı çalışmasına imza attı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 421 bin hastanın verilerini analiz eden ekip koronavirüse yakalanması durumunda hastanelik olma şansı en yüksek grup belirlendi.
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Ekip sigara içenlerin hastaneye kaldırılma ve koronavirüsten ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Açıklanan sonuçlara göre, sigara içenlerin Kovid'e yakalanırlarsa hastaneye kaldırılma olasılıklarının yüzde 80 daha fazla.
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AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTA!
Yine İngiltere'de yapılan bir araştırma ile aşı tartışmalarına son nokta konuldu. Aşı olmayanların koronavirüse yakalanma oranının olnalara oranla 3 kat fazla olduğu belirlendi.
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Ulusal İstatistik Enfeksiyon Araştırması Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre, iki doz Pfizer aşısı olanların aşı olmayan birine kıyasla Covid için pozitif test etme olasılığı yüzde 66 daha az.
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Moderna için bu rakam yüzde 76 ve AstraZeneca için ise yüzde 54. Peki virüse karşı en etkili aşı hangisi?
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AŞIDA SIRALAMA DEĞİŞTİ
Bu tartışma Johnson & Johnson cephesinden gelen açıklama ile bir kez daha alevlendi. Zira Şirketten yapılan resmi açıklama ile aşıdaki sıralama değişti.
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Şirket yaptığı resmi açıklamada geliştirdiği aşısının iki dozunun hastalığa karşı daha güçlü koruma sağladığını gösterdiğini duyurdu ve merakla beklenen oranları açıkladı.
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İlaç üreticisinin tek dozluk aşısını aldıktan iki ay sonra yapılan bir güçlendirici aşının (2. doz) koronavirüse karşı etkinlik oranını yüzde 94'e çıkardığı bilgisinin altı çizildi.
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DİĞER AŞILAR NE KADAR KORUYOR?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmasına göre, Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağlıyor.
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11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşısı Pfizer-BioNTech'te yüzde 88 olduğu bilgisine ulaşıldı.
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Johnson & Johnson'ın bu açıklaması sonrası aşıdaki sıralama değişti. Johnson & Johnson aşısı yüzde 93 ile en etkili koronavirüs aşısı konumuna yükseldi.
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Ancak şirketin yaptığı bu açıklama henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından incelenmediği için resmi kurumlar tarafından kabul görmüş değil.